Little Nemo, de David Chaillou : Un opéra tout public, en création mondiale à Nantes

Résumé

Nemo fait peur. Enfin, ce qu’il est devenu, ce spéculateur sans scrupule, ses yeux éteints de rêves. Son enfance est à peine un souvenir, ce petit Nemo qui s’impatientait de la nuit pour retrouver Slumberland, le royaume de Morphée, pour y revoir sa si douce princesse, belle comme un songe. Il est temps aujourd’hui, quarante ans plus tard, alors que la disparition de sa mère le ramène à la maison, que ses larmes perlent sous les paupières, de se réconcilier avec l’enfant qu’il était, qu’il a perdu, de s’endormir enfin pour réveiller les rêves qu’il a délaissés mais qui ne l’ont jamais oublié.

Il y avait du Alice au pays des merveilles dans les oniriques aventures de Little Nemo in Slumberland que Winsor McCay dessina de 1905 à 1914 pour le New York Herald et le New York American. Avec une délicate nostalgie, Olivier Balazuc et Arnaud Delalande en écrivent, un siècle plus tard, une féérie de notre temps qui offre à David Chaillou une formidable matière à composition où les sons et les bruits les plus incongrus peuvent frayer avec d’exquises mélodies comme ressurgies de l’enfance ou d’arachnéennes ambiances qui invitent sans cesse au voyage. Au rythme des rêves.

Texte issu du site Angers-Nantes Opéra

Distribution

Opéra - jeune public en trois actes

Livret de Olivier Balazuc et Arnaud Delalande, d’après Little Nemo in Slumberland (1905) de Winsor McCay (1869-1934).

Créé au Théâtre Graslin de Nantes, le 14 janvier 2017.

Composition et création sonore David Chaillou

Mise en scène Olivier Balazuc

Décor et costumes Bruno de Lavenère

Lumière Laurent Castaingt

Vidéo ÉtienneGuiol

Son Christophe Hauser

Coproduction avec l'Opéra de Dijon

avec

Chloé Briot, Nemo enfant

Richard Rittelman, Nemo adulte, Flip

Hadhoum Tunc, La Princesse, la Fée Cristalette, Stella

Bertrand Bontoux, Le roi Morphée, Lunatrix

Florian Cafiero, le Greffier, Docteur Pilule, le Chambellan

Cyril Rabbath, Le Môme bonbon

Vincent Clavaguera, Imp le sauvage

Chœur d’Angers Nantes Opéra , direction Xavier Ribes

Ars Nova ensemble instrumental, direction Philippe Nahon

