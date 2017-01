Le Vaisseau fantôme, de Wagner. Choeur et orchestre de l'Opéra National de Finlande, dirigé par John Fiore

Résumé

Tous les sept ans, le Hollandais maudit, condamné à errer éternellement sur les océans pour avoir défié Dieu, peut revenir à terre afin de tenter d’obtenir son salut. Seule la fidélité absolue d’une femme, prête à se sacrifier pour lui, mettra fin à sa damnation. Intéressé par le trésor de cet étrange marin – qui se garde de révéler sa malédiction – le marchand norvégien Daland joue les entremetteurs et lui propose la main de sa fille Senta. Promise à Erik, Senta est néanmoins depuis toujours fascinée par la légende du Hollandais volant, et lorsque son père le lui présente, elle jure immédiatement à cet homme mystérieux de lui appartenir à jamais. Mais les reproches amers d’Erick à Senta auront raison de ce lien noué entre Senta et le Hollandais. Persuadé de la trahison de la jeune femme, le Hollandais lui révèle son triste destin et embarque à bord de son vaisseau fantôme, privé de rédemption. Désemparée et tout entière à lui, Senta se jette dans l’océan et offre ainsi au Hollandais l’ultime geste salvateur.

Extrait de Opera-Online

, © Heikki Tuuli / Finnish National Opera

Distribution

Der Fliegende Holländer (Le vaisseau fantôme), opéra en trois actes de Richard Wagner

Livret de Richard Wagner

Créé à Dresde, le 2 janvier 1843.

Johan Reuter, le Hollandais

Camilla Nylun, Senta

Gregory Fran, Daland

Mika Pohjonen, Erik

Sari Nordqvist, Mary

Tuomas Katajala, le Timonier

Choeur et orchestre de l'Opéra National de Finlande

John Fiore, direction

Kasper Holten, mise en scène

, © Heikki Tuuli / Finnish National Opera

Pour aller plus loin...

Site web de l'Ooppera Baletti

Programmation complémentaire