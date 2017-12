Le nain (Der Zwerg), à l'Opéra de Lille

Le Nain (Der Zwerg)

Alexander Zemlinsky (1871-1942)

Conte tragique en un acte (1922)

Livret de Georg C. Klaren librement adapté de L’Anniversaire de l’infante d’Oscar Wilde

Adaptation pour orchestre de chambre : Jan-Benjamin Homolka

Distribution

Le Nain Mathias Vidal

Donna Clara, infante d’Espagne Jennifer Courcier

Ghita, sa camériste préférée Julie Robard-Gendre

Don Estoban, chambellan Christian Helmer

Trois caméristes Laura Holm, Fiona McGown, Marielou Jacquard

Choeur de 8 compagnes

Adèle Carlier (soprano)

Alice Kamenezky (soprano)

Anne-Marine Suire (soprano)

Anne-Sophie Vincent (soprano)

Morgane Collomb (soprano)

Coline Dutilleul (mezzo soprano)

Anouk Molendijk (mezzo soprano)

Sofia Obregon (mezzo soprano)

Direction musicale Franck Ollu

Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau

Ensemble Ictus (18 musiciens)

Lumières Marie-Christine Soma

Costumes Olga Karpinsky

Chef de chant et assistant à la direction musicale Nicolas Chesneau

Assistant à la mise en scène et à la scénographie Olivier Brichet

Conseiller mise en scène Quentin Bouissou

Coach mouvement Thierry Thieû Niang

Coach de langue Volker Haller

Création maquillage/coiffure Elisabeth Delesalle

Résumé

L’infante d’Espagne reçoit en cadeau, pour son anniversaire, un nain hideux, contrefait, mais sensible, poète, immédiatement amoureux de la princesse, car totalement inconscient de sa laideur.

L’horrible découverte qu’il doit au premier miroir dans lequel il se soit jamais regardé lui fait comprendre les sarcasmes de l’infante et de son entourage, et il en meurt foudroyé. Créé à Cologne en mai 1922, quelques mois après la première à Brno de Kátia Kabanová, l’opéra d’Alexandre Zemlinsky est une partition aux facettes multiples et dont les arrière-plans autobiographiques ont été justement soulignés.

En coulisses

En fin de représentation : Interview croisée de Matthias Vidal et Jennifer Courcier, puis interview de Franck Ollu

Programmation complémentaire

♫ Alexander Von Zemlinsky

Pièces : Humoreske - pour violoncelle et piano

Othmar Muller, violoncelle

Christopher Hinterhuber, piano

NAXOS 8.570540

♫ Alexander Von Zemlinsky

Danse paysanne op1 n°3, n°6, n°11 et n°12

Skizze (Esquisse)

Fantaisies sur des poèmes de Richard Dehmel op 9 : Käferlied

Emmanuele Torquati, piano

BRILLIANT CLASSICS 95067

♫ Alexander Von Zemlinsky

Irmelin Rose und andere Gesänge op 7 : Sonntag

Ruth Ziesak, soprano

Gerold HUBER, piano

CAPRICCIO C5119

♫ Maurice Ravel

L'enfant et les sortilèges

Chœur et Orchestre National de la RTF, dir. Lorin Maazel

DEUTSCHE GRAMMOPHON 423718-2

♫ Alexander Von Zemlinsky

Une tragédie florentine

Orchestre Philharmonique du Gurzenich de Cologne, dir. James Conlon

EMI 5564722

Photos/Vidéos

Bibliographie

Pour aller plus loin