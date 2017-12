Le Ballet Royal de la Nuit, à Caen

Ballet de cour (1653)

Jean de Cambefort, Antoine Boësset, Louis Constantin, Michel Lambert, Francesco Cavalli, Luigi Rossi : musiques

Isaac de Benserade : textes

créé le 23 février 1653 au Petit-Bourbon à Paris

Distribution

Ensemble Correspondances chœur et orchestre :

Violaine Le Chenadec, Caroline Weynants, Ilektra Platiopoulou, Caroline Dangin-Bardot, Judith Fa, Lucile Richardot, Deborah Cachet, Amandine Trenc, Stéphen Collardelle, David Tricou, Davy Cornillot, Étienne Bazola, Renaud Bres, Nicolas Brooymans

avec

Le danseur Sean Patrick Mombruno,

Les acrobates Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Adria Cordoncillo, Frédéric Escurat, Alexandre Fournier, Caroline Le Roy, Pierre Le Gouallec, Pablo Monedero de Andrès, Jordi Puigoriol, Michael Pallandre, Florian Sontowski, Chloé Tribollet

et les jongleurs Jive Faury, Thomas Ledoze, Yan Oliveri

Sébastien Daucé direction et reconstitution musicales

Francesca Lattuada mise en scène, chorégraphie et chorégraphie circassienne, scénographie, costumes

Olivier Charpentier dessin des costumes

Ateliers MBV Bruno Fatalot réalisation des costumes

Catherine Saint-Sever création maquillages, coiffures et perruques

Aitor Ibañez création vidéo

Christian Dubet lumières

Lluis Ayet assistanat à la mise en scène

