Lady Macbeth de Mzensk, au festival de Salzbourg

Opéra en 4 actes composé par Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch, livret d'Alexander Preis. Créé en 1934 au Théâtre Maly de Leningrad.

Distribution

Dmitry Ulyanov, Boris Timofejewitsch Ismaïlow,

Maxim Paster, Sinowi Borissowitsch Ismaïlow

Nina Stemme, Katerina Lwowna Ismaïlowa

Maxim Aksenov, Sergej Philipitsch

Evgenia Muraveva, Axinja / Une Bagnarde

Andrei Popov, Le Balourd miteux

Boris Stepanov, L'intendant

Valentin Anikin, Un policier / Le Sergent

Andrii Goniukov, Un vieux Bagnard

Vasily Efimov, Le cocher

Oleg Budaratsky, Hausknecht

Ksenia Dudnikova, Sonjetka

Alexey Shishlyaev, Le chef de la police

Oleg Budaratsky, Le Portier / Le Gardien

Stanislav Trofimov, Le pope

Mariss Jansons, direction

Orchestre Philharminique de Vienne

Andreas Kriegenburg, Mise en scène

Ernst Raffelsberger, Chef de choeur

Résumé

L’action se déroule dans une province de Russie au XIXème siècle. Katerina Ismaïlova a raté son mariage. Epouse du riche marchand Zynoniy qui la délaisse, elle rêve d’amour et d’ailleurs. Malgré son beau-père qui la scrute et la harcèle, elle noue une relation enflammée avec le beau Serguei. Ivre de liberté, Katerina s’enfonce en réalité dans le crime : elle empoisonne d’abord son beau-père, puis, aidée de Serguei, assassine son mari qui l’a surprise en flagrant délit d’adultère. Bien vite, les noces des nouveaux amants tournent mal, car le jour même du mariage, le cadavre du mari est retrouvé dans le cellier. Katerina et Serguei sont arrêtés et condamnés au bagne. Là-bas, Katerina retourne à sa solitude, abandonnée par Serguei qui lui préfère la jeune Sonyetka. Face à cette trahison et à la vie sans issue qui se profile, Katerina se jette dans un lac, entrainant avec elle Sonyetka. Serguei poursuit sa route avec les autres bagnards.

