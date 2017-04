La Flûte enchantée, à la Philharmonie de Paris

La Flûte enchantée (titre original Die Zauberflöte) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), singspiel en deux actes, K. 620, créé en 1791 au Theater auf der Wieden à Vienne sur un livret d’Emanuel Schikaneder, d’après Oberon de Christophe Martin Wieland, Sethos de Jean Terrasson et Lulu oder die Zauberflöte d’August Jacob Liebeskind. Création sous la direction du compositeur et avec Emanuel Schikaneder dans le rôle de Papageno.

Distribution

Siobhan Stagg, soprano (Pamina)

Jodie Devos, soprano (Reine de la Nuit)

Julian Prégardien, ténor (Tamino)

Klemens Sander, baryton (Papageno)

Camille Poul, soprano (Papagena)

Dashon Burton, baryton-basse (Sarastro)

Mark Omvlee, ténor (Monostatos)

Sophie Junker, soprano (Première Dame)

Emilie Renard, mezzo-soprano (Deuxième Dame)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano (Troisième Dame)

Christian Immler, baryton (L'orateur)

Rafael Galaz, baryton-basse (Premier Prêtre, Premier Homme armé)

Yu Chen, ténor (Second Prêtre, Second Homme armé)

Nina Zenasni-Cor, voix d'enfant (Un Garçon)

Rémi Meyer, voix d'enfant (Un Garçon)

Mathilde Gomis, voix d'enfant (Un Garçon)

Choeur de l'Opéra de Dijon

Maîtrise de Dijon

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

En coulisses

Interview en sortie de scène du chef d'orchestre Christophe Rousset.

Argument

Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer sa fille Pamina des prisons du mage Sarastro, présenté comme un tyran. Guidé par les trois Dames de la Reine, Tamino est surtout accompagné de Papageno, un oiseleur truculent, dont la couardise contraste avec la noblesse et le courage de Tamino : à Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte magique – deux instruments qui les aideront dans leur périple. Mais Tamino découvre au cours de son voyage que les forces du mal ne sont pas du côté de Sarastro mais de celles de la Reine de la Nuit : cette dernière l’a trompé et elle est prête à tout pour se venger de Sarastro, qu’elle déteste. Truffé de mises à l’épreuve, le parcours de Tamino pour délivrer et conquérir Pamina se charge de symboles qui, de scène en scène, les mènent vers l’amour et la lumière, sous la sagesse bienveillante de Sarastro. La Reine de la Nuit et sa suite finissent anéanties.

Programmation complémentaire

♫ Ludwig van Beethoven

7 variations pour violoncelle et piano sur "Bei Männern welche Liebe fühlen" à l'Acte I de La Flûte enchantée de Mozart

Jacqueline du Pré, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

EMI

♫ Ludwig van Beethoven

12 variations pour violoncelle et piano sur "Ein Mädchen oder Weibchen" à l'Acte II de La Flûte enchantée de Mozart

Jacqueline du Pré, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

EMI

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : Ouverture / A Capella

Swingle Singers

Virgin

♫ Compositeur inconnu

La Pierre Philosophale

Boston Baroque

Martin Pearlman : direction

Telarc

Bibliographie

René TERRASSON, Le testament philosophique de Mozart : La Flûte enchantée, La Clémence de Titus, Le Requiem, selon les arcanes de la Franc-maçonnerie du Siècle des Lumières, Dervy, 2005

Jean-Victor HOCQUARD, LA FLUTE ENCHANTEE, Aubier

Maurice KUFFERATH, LA FLUTE ENCHANTEE DE MOZART, Fischbacher

Avant-Scène Opéra n°196

