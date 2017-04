L'Orfeo de Luigi Rossi, à l'Opéra de Bordeaux

Distribution

Orfeo Judith van Wanroij

Eurydice Francesca Aspromonte

Aristeo Giuseppina Bridelli

Venere Proserpina Guilia Semenzato

Augure Plutone Nahuel Di Pierro

Nutrice Amore Ray Chenez

Satiro Renato Dolcini

Vecchia Dominique Visse

Endimione Caronte Victor Torres

Momo Marc Mauillon

Apollo David Tricou

Première Grâce Alicia Amo

Deuxième Grâce Violaine Le Chenadec

Troisième Grâce Floriane Hasler

Première Parque Guillaume Gutiérrez

Deuxième Parque Olivier Coiffet

Troisième Parque Virgile Ancely

Figuration Aude le Bihan

Direction musicale Raphaël Pichon

Mise en scène Jetske Mijnssen

Décors Ben Baur

Costumes Gideon Davey

Lumières Bernd Purkrabek

Chœur et Orchestre Ensemble Pygmalion

Coproduction Opéra national de Lorraine, Opéra Royal | Château de Versailles, Opéra national de Bordeaux, Théâtre de Caen et Centre de musique baroque de Versailles

En coulisses

A l'entracte : Interviews de Raphaël Pichon, fondateur et chef de l'ensemble Pygmalion

En sortie de scène : Interviews de Judith van Wanroij, Francesca Aspromonte et Giuseppina Bridelli.

Résumé

Compositeur : Luigi Rossi

Librettiste : Francesco Buti

Année de création : 1647

Lieu de création : Palais-Royal, Paris

Nombre d'acte : 3

Orphée et Eurydice s'aiment et s'apprêtent à se marier. Tout s'annonce parfaitement, sauf pour Aristée, jeune homme également amoureux d'Eurydice qui décide de demander de l'aide aux dieux de l'amour. Vénus, déguisée en vieille femme, exhorte Eurydice à changer de mari. Dans ce contexte troublé, la jeune fille est mordue par un serpent et meurt. Orphée descend aux Enfers la chercher, tandis qu'Aristée part se suicider. Pluton, Dieu des enfers, consent à laisser repartir Eurydice à condition qu’Orphée ne se retourne pas sur elle avant d’avoir rejoint le monde des vivants. Malheureusement, Orphée ne respecte pas cet ordre...

Photos / Vidéos

, © Frederic Desmesure pour l’Opéra National de Bordeaux

, © Frederic Desmesure pour l’Opéra National de Bordeaux

, © Frederic Desmesure pour l’Opéra National de Bordeaux

Programmation complémentaire

♫ Luigi Rossi

Passacaille n°14 - pour harpe triple

Christina Pluhar

EMPREINTE DIGITALE

♫ Luigi Rossi

Spargete sospiri

Les Arts Florissants, dir. William Christie

HARMONIA MUNDI

♫ Jean-Baptiste Lully

Le triomphe de l'amour : Air d'Apollon

Ensemble Cafe Zimmermann, dir. Pablo Valetti

ALPHA (ET MBM)

♫ Jean Baptiste Lully / Philippe Quinault

Extrait d'Amadis

Choeur de chambre de Namur ; Les Talents Lyriques, dir. Christophe Rousset

APARTE

Bibliographie

Romain ROLLAND, Musiciens d'autrefois : L'opéra avant l'opéra - L'"Orfeo" de Luigi Rossi - Lully - Gluck - Gretry - Mozart, Paris, Hachette, 1941

Danièle PISTONE, Musiques d'Orphée, Paris, PUF, 1999

Damien Colas et Alessandro Di Profi, D'une scène à l'autre : l'opéra italien en Europe : Volume 2, La musique à l'épreuve du théâtre, Mardaga, 2009

Pour aller plus loin