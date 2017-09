L'orfeo, de Claudio Monteverdi

Compositeur : Claudio Monteverdi

Librettiste : Alessandro Striggio

Année de création : 1607

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 5

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro di Corte dei Gonzaga

Distribution

Orfeo : Valerio Contaldo ténor

Musica et Euridice : Mariana Flores soprano

Messaggiera : Giuseppina Bridelli soprano

Proserpina, Ninfa et Speranza : Anna Reinhold mezzo-soprano

Plutone : Konstantin Wolff basse

Caronte : Salvo Vitale basse

Cappella Mediterranea

Chœur de chambre de Namur

Leonardo García Alarcón direction

Résumé

Alors que bergers et nymphes chantent l’amour d’Orphée et Eurydice, Orphée prie le soleil de bénir son couple. Tout entier à son bonheur, il chante pour les arbres, les Dieux, et par la magie de ses vers, parvient même à émouvoir les pierres. Soudain, la Messagère vient annoncer à l’assemblée horrifiée la mort subite d’Eurydice, mordue par un serpent. Brisé, Orphée décide de rejoindre son amour au royaume des morts. Guidé prudemment par l’Espérance, il parvient aux Enfers. Là, il doit franchir le Styx, que Charon lui interdit, malgré ses chants envoûtants. Mais Orphée déjoue les pièges… et passe. Pour récompenser sa témérité, Pluton décide de lui rendre Eurydice, à condition toutefois qu’il ne se retourne pas vers elle lors de son retour sur terre. Les retrouvailles d’Orphée et Eurydice sont de courte durée, car sitôt leur voyage entamé, Orphée succombe à la tentation et regarde son Eurydice – perdue à tout jamais. Accablé, il choisit de renoncer à l’amour, avant que son père, le Dieu Apollon, ne le mène au ciel, d’où il pourra admirer pour l’éternité sa chère Eurydice.

