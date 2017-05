L'Affaire Makropoulos de Leoš Janáček, à l'Auditorium de Radio France

"L'Affaire Makropoulos" de Leoš Janáček (1854-1928), opéra en trois actes, créé le 18 décembre 1926 au Théâtre national de Brno en République Tchèque, sur un livret du compositeur inspiré d'une œuvre de Karel Capek.

Distribution

Laura Aikin, soprano (Emilia Marty)

Raymond Very, ténor (Albert Gregor)

Jan Vacik, ténor (Vitek)

Chloé Briot, mezzo-soprano (Krista)

Svatopluk Sem, baryton (Jaroslav Prus)

Aleš Voráček, ténor (Janek Prus)

Jan Ježek, ténor (Hauk-Sendorf)

Gustav Beláček, basse (Dr Kolenaty)

Sylvain Levasseur, basse (Le machiniste)

Marie-Hélène Gatti, alto (La femme de chambre, La femme de ménage)

Chœur d'hommes de Radio France

Irène Kudela, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

En coulisses

Interview du chef d'orchestre Mikko Franck

Interview de la chef de choeur Irène Kudela

Argument

Acte I

Un début d'après-midi pragois, vers 1920, au cabinet de maître Kolenatý.

Vítek, le clerc, donne à Albert Gregor des nouvelles du procès qui, depuis 1827, oppose sa famille à celle du baron Prus. Lorsque l'avocat revient à son bureau, accompagné par la célèbre cantatrice Emilia Marty, nous en apprenons les causes : le défunt Josef Prus aurait eu, voilà bientôt cent ans, un fils illégitime avec la chanteuse Ellian MacGregor, dont descendraient tous les Gregor. Emilia connaît étrangement les détails de cette vieille histoire et donne la piste d'un testament de Prus en faveur de Ferdinand Gregor - qu'on retrouve, en effet. Reste à prouver la parenté des deux hommes. Marty promet d'en apporter la preuve à Albert, s'il l'aide à retrouver de vieux documents écrits en grec.

Acte II

Le soir même, dans sa loge, Emilia se moque de chanteuses du passé et s'amuse tendrement d'un vieux comte sénile, Hauk-Šendorf, qui la prend pour la gitane Eugenia Montez, aimée cinquante ans plus tôt. Mais Emilia change d'humeur quand Prus avoue être en possession de lettres mettant en évidence le rôle d'une certaine Elina Makropoulos dans la naissance de Ferdinand. Contre une enveloppe cachetée qui accompagne ces lettres, la cantatrice promet une nuit d'amour au baron.

Acte III

Le lendemain, après le suicide du fils Prus qu'Emilia avait soudoyé pour qu'il vole son père, on apprend toute la vérité sur cette fille de Hieronymus Makropoulos : née en Crête en 1575, elle servit de cobaye à un élixir de vie éternelle, devenant au fil des siècles les différentes femmes évoquées, et dont les initiales E. M. gardent la trace. L'effet de l'élixir s'estompant, elle est revenue à Prague pour retrouver sa formule, cachée dans les papiers de Prus. Mais elle avoue le malheur d'une si longue existence et offre finalement la formule à la fille de Vítek qui la brûle. Emilia s'effondre, morte.

Programmation complémentaire

♫ Leos Janacek

Capriccio jw VII:12 pour piano et instruments a vent : II. Adagio - vivo - tempo

Rudolf Firkusny, piano

Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise

Deutsche Grammophon

♫ Leos Janacek

Dans les brumes JW VIII/2 : Presto

Leif Ove Andsnes, piano

Virgin Classics

♫ Leos Janacek

Sur un sentier broussailleux - 1er cahier : Les mots me manquent

Alain Planès, piano

Harmonia Mundi

♫ Leos Janacek

Élégie sur la mort de ma fille Olga

Daniel Durand, ténor

Irène Kudela, piano

Choeur de Radio France

Radio France

♫ Richard Strauss

La femme sans ombre

Placido Domingo, ténor

Julia Varady, soprano

Reinhild Runkel, mezzo-soprano

Albert Dohmen, baryton-basse

José van Dam, baryton-basse

Hildegard Behrens, soprano

Sumi Jo, soprano

Georg Solti, direction

Orchestre Philharmonique de Vienne

Decca

Photo

, © Radio France

Bibliographie

Avant-scène opéra n°188

"Janacek" de Dominique Jameux (Georges Kadar, Casterman, 1973)

"Leos Janacek" de Jérémie Rousseau (Actes Sud, 2004)

"Janacek ou la passion de la vérité" de Guy Erismann (Seuil, 2007

Pour aller plus loin