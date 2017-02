Quand Marie-Nicole Lemieux chante sa première Carmen…

Distribution

Marie-Nicole Lemieux Carmen

Michael Spyres Don José

Vannina Santoni Micaëla

Jean-Sébastien Bou Escamillo

Chantal Santon-Jeffery Frasquita

Ahlima Mhamdi Mercédès

Frédéric Goncalves Moralès

Francis Dudziak Le Dancaïre

Rodolphe Briand Remendado

Jean Teitgen Zuniga

Orchestre National de Radio France direction Simone Young

Chœur de Radio France direction Lionel Sow

Maîtrise de Radio France direction Sofi Jeannin

Laurent Delvert mise en espace

En coulisses

Interview de la contralto québecoise, Marie-Nicole Lemieux, à l'entracte.

Résumé

Opéra chanté en français, surtitré en français

Carmen figure au palmarès des opéras les plus joués dans le monde malgré une réception mitigée lors de sa création à l’Opéra-Comique en 1875. C’est aujourd’hui un ouvrage « culte » avec ses airs et mélodies connus de tous et un orchestre superbement expressif et coloré tant dans les scènes de foules que dans les moments intimes. Le rôle de Carmen est ambigu dans sa tessiture puisqu’il présente à la fois les exigences d’une mezzo-soprano et celles d’une soprano dramatique. Superbe musicienne à la voix naturellement riche en harmoniques, Marie-Nicole Lemieux est capable de chanter l’Isabella de l’Italienne, l’Orlando d’une façon plus furioso que quiconque ou encore une irrésistible Mrs Quickly. Véritable contralto au riche ambitus et surtout tornade vocale, elle n’a pas son pareil pour mettre une distribution au diapason de sa gourmandise et de son espièglerie.

Photos/Vidéos

Bibliographie

Avant Scène Opéra N°26 : Carmen

Michel Schneider, Voix du désir. Eros et Opéra, Libella, Paris, 2013

Hervé Lacombe et Christine Rodriguez, La Habanera de Carmen. Naissance d'un tube, Fayard, Paris, 2014

Jean Starobinski, Les enchanteresses, Librairie du XXIe siècle, Seuil, Paris, 2005

