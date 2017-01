"Don Giovanni" sous la direction de Jérémie Rhorer

"Don Giovanni", opéra de Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret de Lorenzo da Ponte, créé en 1787 à Prague

L'histoire

L'action se déroule à Séville, en Espagne. Séducteur blasphémateur, Don Giovanni avance masqué pour séduire Donna Anna, par ailleurs fiancée à Don Ottavio. Anna le repousse et reçoit la protection du Commandeur, son père. Au cours d’un duel, Don Giovanni tue le vieil homme, avant de s’en aller, sans le moindre remords, vers d’autres proies, toujours flanqué de son valet et complice Leporello. Donna Elvira et Zerlina sont les autres victimes criantes du libertin. Après avoir perpétuellement glissé entre les mailles des filets – et s’en être délecté avec concupiscence – Don Giovanni ira brûler dans les flammes de l’enfer, entraîné par le spectre du Commandeur venu venger sa fille et rétablir l’ordre des choses.

Distribution

Jérémie Rhorer : direction

Stéphane Braunschweig : mise en scène et scénographie

Anne-Françoise Benhamou : dramaturgie

Thibault Vancraenenbroeck : costumes

Marion Hewlett : lumières

Jean-Sébastien Bou : Don Giovanni

Robert Gleadow : Leporello

Myrtò Papatanasiu : Donna Anna

Julie Boulianne : Donna Elvira

Julien Behr : Don Ottavio

Anna Grevelius : Zerlina

Marc Scoffoni : Masetto

Steven Humes : Le Commandeur

Le Cercle de l’Harmonie

Chœur de Radio France

Interview de Jérémie Rhorer

Programmation complémentaire

"Le Chevalier à la rose" de Richard Strauss (version DVD de 1994 chez Deutsche Grammophon) // Oeuvre choisie par Jérémie Rhorer

Carlos Kleiber : direction

Felicity Lott : Die Feldmarschallin

Kurt Moll : Baron Ochs auf Lerchenau

Anne Sofie von Otter : Octavian

Gottfried Hornik : Faninal

Barbara Bonney : Sophie

Heinz Zednik : Valzacchi

Olivera Miljakovic - Marianne Leitmetzerin

Anna Gonda - Annina

Keith Ikaia-Purdy - Ein Sänger

Choeur et Orchestre der Wiener Staatsoper

"Concerto pour piano n°24, K. 491" de Wolfgang Amadeus Mozart // Oeuvre choisie par Jérémie Rhorer

Disque édité par Whra West hall radio archives / Voice of América Radio Broadcast / enregistré le 4 avril 1959 à Carnegie Hall de New-York

WEST HILL RADIO ARCHIVES WHRA 6038

Glenn Gould : piano

Leonard Bernstein : direction

New York Philarmonic Orchestra