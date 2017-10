Don Carlos, opéra en 5 actes à l'Opéra Bastille

COMPOSITEUR : Giuseppe Verdi

LIBRETTISTE : Camille du Locle / Joseph Méry

ANNÉE DE CRÉATION : 1867

LIEU DE CRÉATION : France

NOMBRE D'ACTE : 5

LANGUE ORIGINALE : Français

MAISON D'OPÉRA DE LA PRODUCTION ORIGINALE : Opéra de Rouen Haute-Normandie

Distribution

Philippe II Ildar Abdrazakov

Don Carlos Jonas Kaufmann

Rodrigue Ludovic Tézier

Le grand inquisiteur Dmitry Belosselskiy

Élisabeth de Valois Sonya Yoncheva

La princesse Eboli Elīna Garanča

Thibault Eve-Maud Hubeaux

Députés flamands Tiago Matos, Michal Partyka, Mikhail Timoshenko, Tomasz Kumiega, Andrei Filonczyk, Daniel Giulianini

Une voix d'en haut Silga Tīruma

Le comte de Lerme Julien Dran

Un héraut royal Hyun-Jong Roh

Le moine Krzysztof Baczyk

Chœur et Orchestre de l'Opéra National de Paris

Direction musicale Philippe Jordan

Mise en scène Krzysztof Warlikowski

Chef des Chœurs José Luis Basso

Décors Małgorzata Szczęśniak

Lumières Felice Ross

Vidéo Denis Guéguin

Chorégraphie Claude Bardouil

Dramaturgie Christian Longchamp

Résumé

L’infant Don Carlo et Elisabeth de Valois d’abord promis l’un à l’autre voient leur amour devenir impossible à la suite d’un nouveau projet de mariage de la jeune fille avec Philippe II, le propre père de l’infant. Don Carlo, désespéré par cette nouvelle alliance politique qui fait de son aimée, sa belle-mère, se confie à son ami, le marquis de Posa. Philippe II dont la jalousie est attisée par la vindicative Princesse Eboli, commence à nourrir des soupçons à l’égard de son épouse et de son fils, qui l’affronte violemment en plaidant la cause des Flamands persécutés par l’Inquisition. Le loyal Posa prend parti pour Philippe II à la stupéfaction générale. Mais la terrible machine de l’Inquisition est en marche : Posa y perdra la vie et Don Carlo, menacé à son tour, disparaîtra mystérieusement entraîné par le spectre du grand Charles Quint.

En coulisses

A la première entracte : Interview de Sonya Yoncheva

En fin de représentation : Interview de Ludovic Tézier

Photos/Vidéos

, © Agathe Poupeney - OnP

, © Agathe Poupeney - OnP

, © Agathe Poupeney - OnP

, © Agathe Poupeney - OnP

, © Agathe Poupeney - OnP

Bibliographie

- Avant-Scène Opéra n°244 – Verdi : Don Carlos (nouvelle édition)

- Avant-Scène Opéra n°90/91 – Verdi : Don Carlos

- Camille Bellaigue, Verdi : Biographie critique (Laurens, 1927)

- La scène lyrique et chorégraphique n° 1 – Don Carlos

- Opéra Magazine n°132 – Entretien : Ildar Abdrazakov (p. 10-15)

Pour aller plus loin