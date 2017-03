Cosi fan tutte : quand chanteurs et danseurs se confondent sur scène

Distribution

Fiordiligi : Jacquelyn Wagner

Dorabella : Michèle Losier

Ferrando : Frédéric Antoun

Guglielmo : Philippe Sly

Despina : Ginger Costa-Jackson

Don Alfonso : Paulo Szot

Fiordiligi (Danseuse) : Cynthia Loemij

Dorabella (Danseuse) : Samantha Van Wissen

Guglielmo (Danseur) : Michaël Pomero

Ferrando (Danseur) : Julien Monty

Despina (Danseuse) : Marie Goudot

Don Alfonso (Danseur) : Boštjan Antončič

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Avec les danseurs de la Compagnie Rosas

Direction musicale : Philippe Jordan

Mise en scène : Anne Teresa De Keersmaeker

Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker

Décors : Jan Versweyveld

Costumes : An D’Huy

Lumières : Jan Versweyveld

Dramaturgie : Jan Vandenhouwe

Chef des Choeurs : Alessandro Di Stefano

En coulisses

Interview groupée de Michèle Losier, Philippe Sly et Frédéric Antoun en fin de représentation.

Résumé

Compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart

Librettiste : Lorenzo da Ponte

Année de création : 1790

Lieu de création : Autriche

Nombre d'acte : 2

Catalogue : K.588

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Burgtheater

L’intrigue se déroule au XVIIIe siècle dans la baie de Naples. Profondément convaincu de l’infidélité des femmes, le cynique Don Alfonso provoque ses jeunes amis Ferrando et Guglielmo en mettant en doute la constance de leurs fiancées, les sœurs Dorabella et Fiordiligi. Pour prouver ce qu’il avance, Alfonso leur propose le plan suivant : annoncer à leur belle leur départ à la guerre, puis revenir sous les traits de soldats albanais, prêts à tout pour séduire les fiancées esseulées. Leurs « vrais » amants partis, Fiordiligi et Dorabella se montrent outrées lorsque leur servante Despina (complice de Don Alfonso) introduit chez eux ces deux Albanais qui se montrent aussitôt entreprenants. Les deux sœurs les repoussent d’abord vertueusement, mais se laissent bientôt séduire par ces nouveaux soupirants qui, masqués sous une fausse identité, déchantent peu à peu de voir leurs maitresses les trahir ainsi. « Elles font toutes ainsi ! » (« Cosi fan tutte ») conclue Don Alfonso, ravi d’avoir prouvé sa théorie. La supercherie découverte, les deux couples se reformeront malgré tout, sans grande illusion sur leur bonheur.

Source :opera-online

Photos/Vidéos

Programmation complémentaire

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte K 588 : Un'aura amorosa (Acte I Sc 3)

Ensemble Zefiro, dir. Alfredo Bernardini

ARCANA

Bibliographie

Avant-Scène Opéra n°292 : Così fan tutte

Sophie Zadikian, Così fan tutte, l'opéra incompris, Paris, L'harmattan, 2007

Jean-Victor Hocquard, Così fan tutte, Paris, Aubier-Montaigne, 1978

