Mosè in Egitto (Moïse en Egypte), au festival de Bregenz

Gioachino Rossini, Mosè in Egitto

Mosè, Goran Jurić

Faraone, Andrew Foster-Williams

Amaltea (son épouse), Mandy Fredrich

Osiride (leur fils), Sunnyboy Dladla

Elcia (amante juive d’Osiride), Clarissa Costanzo

Mambre, Taylan Reinhard

Aronne, Matteo Macchioni

Amenofi, Dara Savinova

Prague Philharmonic Choir

Vienna Symphony Orchestra

Direction musicale, Enrique Mazzola

Mise en scène Lotte de Beer

Décors et costumes Christof Hetzer

Lumières Alex Brok

Figurines et projections Groupe théâtral Hotel Modern

Conception et manipulation Herman Helle, Arlène Hoornweg et Pauline Kalker

Programmation complémentaire

♫

Photos/Vidéos

Pour aller plus loin