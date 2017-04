Moïse et Aaron en 1990, au Théâtre du Châtelet

Moïse et Aaron d'Arnold Schönberg (1874-1951), opéra inachevé en 2 actes, créé en 1954 à Hambourg sous la direction de Hans Rosbaud, d'après un livret du compositeur.

Distribution

Moïse- Théo Adam, basse

Aaron - Wolfgang Neumann, ténor

Une jeune fille - Mariette Kemmer, soprano

Une malade - Ludmila Kovatcheva, contralto

Un jeune homme - Michael Pastor, ténor

Un autre homme - Richard Cowan, baryton

L'Ephraimite - Louis Landuyt, baryton

Un Prêtre - Malcolm Smith, Basse

Un Adolescent - Masao Tadeka, ténor

Les Petits chanteurs de Paris

Choeur et Maîtrise de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Marek Janowski, direction

Résumé

Né en 1874, Schoenberg a 36 ans lorsqu'il réfléchit à la composition d'un opéra de grand format, dès 1930, interrogeant le sens des Ecritures et la force du message divin, transmis par la voix des prophètes. L'idée de Dieu est-elle fidèlement restituée dans la langue de ses prêtres? En 1932, le compositeur qui a rédigé l'ensemble de son livret, s'arrête à la fin du deuxième acte. Laissant le troisième et dernier acte à l'état d'un texte qui est aujourd'hui parlé ou lu, il ne reviendra plus jamais sur la composition du sujet. Fut-il pris par la question de son propre ouvrage? Si Moïse avoue penser mais ne pas pouvoir parler car les "paroles lui manquent", le compositeur aurait-il éprouvé en définitive l'impasse des notes et du langage musical pour exprimer/expliciter son propre projet?

Premier acte :

Moïse reçoit de Dieu la mission de libérer les Juifs de la tyrannie de Pharaon et de les mener hors d'esclavage. Mais ne pouvant pas transmettre la parole divine dont il est investi, il demande à son frère Aaron, de l'aider à se faire comprendre. Celui-ci, fin séducteur, détourne le sens primitif du message divin en usant des artifices de la langue, images, rêves, paraboles...

Second acte :

Moïse a quitté son peuple pour recevoir les tables de la Loi. Livré à lui-même, le peuple doute et prend pour argent comptant les paroles d'Aaron, maître à bord. Orgie, chaos, adoration du Veau d'or et des images païennes: l'humanité abandonnée se détourne de la parole divine, en l'absence de Moïse. A son retour, ce dernier brise les idoles, casse les tables de la Loi, accable son frère pour son esprit pernicieux et manipulateur.

Troisième acte :

Moïse accuse son frère de manipulation. Aaron s'écroule, mort. Triomphe de Moïse, sans que l'on sache comment il réussira plus tard à parler au peuple d'Israël et transmettre sans la trahir, la parole divine.

Programmation complémentaire

♫ à venir

Bibliographie

Avant-Scène Opéra n°167 : Moïse et Aaron

Danielle COHEN-LEVINAS, Le siècle de Schoenberg, Hermann, 2010

Pour aller plus loin