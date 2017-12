Attila, au Théâtre des Champs-Elysées

• Compositeur : Giuseppe Verdi

• Librettiste : Temistocle Solera

• Année de création : 1846

• Lieu de création : Italie

• Nombre d'acte : 4

• Langue originale : Italien

• Maison d'opéra de la production originale : Teatro La Fenice

Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Opéra National de Lyon

Opéra chanté en italien, surtitré en français

Distribution

Erwin Schrott Attila

Alexey Markov Ezio

Tatiana Serjan Odabella

Massimo Giordano Foresto

Grégoire Mour Uldiro

Paolo Stupenengo Leone

Daniele Rustioni direction

Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Lyon

Résumé

L'action se passe en Italie en 452. Dans les ruines d'Aquilée, Attila fait une entrée triomphale au milieu de ses hordes de Huns victorieux. On lui présente un groupe de prisonnières italiennes d'où se détache Odabella, fille d'un seigneur qu'il a tué récemment.

Attila est impressionné par la fougue patriotique de la jeune femme sans soupçonner qu'elle est galvanisée par la volonté de venger la mort de son père. Dans le camp adverse, le général romain Ezio veut traiter avec Attila, quitte à lui abandonner le monde entier en échange de l'Italie. Mais Attila refuse ses propositions. Ezio et Foresto, le fiancé d’Odabella, décident de profiter d'un banquet au cours duquel est fêtée la trêve décrétée entre Rome et Attila, pour attaquer les Huns et empoisonner leur chef. Parce qu’elle est déterminée à accomplir seule sa vengeance, Odabella prévient Attila qui lui offre de la faire reine en l'épousant. Mais Attila finit par surprendre Odabella qui continue à vouloir sa mort avec Ezio et son fiancé Foresto qu’elle jure aimer toujours. Attila découvre enfin la conspiration de ceux qu'il a épargnés. Tandis que les Romains se précipitent sur les Huns, Odabella poignarde Attila et venge enfin la mort de son père.

En coulisses

Programmation complémentaire

♫

Photos/Vidéos

, © Uli Weber

, © Todd Rosenberg Photography

, © Marco Cambiaghi

Bibliographie

Livret de l’ Opéra du Rhin , saison 1999-2000 : Verdi, Attila

, saison 1999-2000 : Verdi, Attila Plaquette de disque : Verdi, Attila

Opéra international n°260

n°260 Opéra international n°262

n°262 Revue de musicologie n°1

Pour aller plus loin