Arsilda, une rareté de Vivaldi à l'Opéra de Lille

"Arsilda, Regina di Ponto RV 700" d'Antonio Vivaldi (1678-1741), opéra en trois actes, crée au Teatro Sant’Angelo de Venise le 27 octobre 1716 sur un livret de Domenico Lalli (1679-1741).

Distribution

Mise en scène, scénographie David Radok

Peintures Ivan Theimer

Costumes Zuzana Ježková

Chorégraphie Andrea Miltnerová

Lumières Přemysl Janda

Assistante à la mise en scène Veronika Staňková

Danseurs :

Markéta Jandová

Tereza Lenerová-Hradilková

Anna Kukuczková

Jana Vrána

Lukáš Homola

Daniel Raček

Argument

Depuis la mort de son époux, Antipatra, reine de Cilicie, partage le pouvoir avec Cisardo, l’oncle de ses jumeaux Tamese et Lisea, jusqu’à la majorité de ces derniers. Suite à une révolte, Tamese gagne les frontières de l’empire avec Barzane, le jeune roi de Lydie, qui est promis en secret à sa soeur. Hôtes du roi du Pont, ils s’éprennent tous les deux de sa fille Arsilda. Leur amitié se brise. Arsilda chosit Tamese qui lui promet de l’épouser, et Barzane jure de se venger. Au retour, Tamese est victime d’un naufrage. Comme le trône en Cilicie est exclusivement réservé à un héritier mâle, Altipatra fait annoncer officiellement la mort de Lisea et oblige cette dernière à se faire passer désormais pour son frère jumeau. A la mort de sa mère, Lisea monte sur le trône. Entre-temps, Arsilda a appris que le prétendu Tamese est de retour, et elle se rend en Cilicie pour les noces promises.

Source : Programme de salle de l'Opéra de Lille et Disque, CPO, 2004.Texte de Sabine Radermacher, traduction de Jean Cassignol.

En coulisses

Interview du chef Vaclav Luks

Interview de la mezzo-soprano Olivia Vermeulen et du contre-ténor Kangmin Justin Kim

Interview de la mezzo-soprano Lucile Richardot

Programmation complémentaire

♫ Jan Dismas Zelenka

Sonate en trio n°2 en sol min ZWV 181 n°2 : IV. Allegro - pour 2 hautbois basson et basse continue

Collegium 1704

Clavecin et direction Vaclav Luks

ACCENT

♫ Ignace Pleyel

Sextuor en ut min : Allegro - pour 6 instruments à vent et contrebasse

Amphion Ensemble

ACCENT

♫ Henrico Albicastro

Concerto a quattro en Si bémol Maj op 7 n°6 : Allegro

Collegium 1704

Collegium Marianum

Direction Vaclav Luks

PAN CLASSICS

♫ Jan Dismas Zelenka

Requiem en Ré Maj ZWV 46

Collegium Vocale 1704

Collegium 1704

Direction Vaclav Luks

ACCENT

