Alcione de Marin Marais, pour la réouverture de l'Opéra-Comique

"Alcione" de Marin Marais (1656-1728), tragédie lyrique en cinq actes, sur un livret d’Antoine Houdar de La Motte. Créée à l'Académie royale de musique en 1706.

Distribution

Le Concert des Nations

Chef de choeur : Lluis Vilamajo

Direction : Jordi Savall

Mise en scène : Louise Moaty, assistée de Florence Beillacou

Chorégraphie : Raphaëlle Boitel, assistée de Maud Payen, Gudrun Skamletz et Caroline Ducrest

Scénographie : Tristan Baudoin et Louise Mozaty, assistés de Marie Hervé

Costumes : Alain Blanchot

Lumières : Arnaud Lavisse

Argument

Acte I

Ceix, roi de Trachines, s’apprête à célébrer ses noces avec Alcione, la fille d’Eole, dont est également épris Pelée, ami de Ceix.

Le magicien Phorbas, dont les aïeux régnaient autrefois à Trachines, propose son aide à Pelée pour empêcher le mariage proche d’Alcione avec le roi Ceix. Mais Pelée, quoique lui-même épris d’Alcione, ne peut oublier que Ceix l’a recueilli alors qu’il était banni de sa patrie, et qu’il a lui-même tué le monstre marin qui empêchait les noces de Ceix avec Alcione. Pelée est torturé, mais est prêt à se résigner. Phorbas insiste, proposant d’intervenir avec la magicienne Ismène.

Alcyone et Ceix arrivent, échangeant des paroles d’amour. Alcione appelle les suivants à célébrer son amour par des chants. Divertissement des Suivants de Ceix et des Eoliennes.

Le Grand-Prêtre de l’Hymen apparaît avec sa suite, portant des flambeaux ornés de guirlandes. Il invite Alcione et Ceix à la cérémonie. Mais tout à coup le tonnerre gronde, la terre s’ouvre. Des Furies surgissent des enfers, saisissent les flambeaux et incendient le palais.

Acte II

Ismène annonce la venue du roi, venu consulter les Dieux. Elle et Phorbas se cachent.

Ceix se lamente que son mariage avec Alcione n’ait pu avoir lieu. Il demande à Ismène et Phorbas qui s’approchent de consulter les dieux pour adoucir son sort. Ismène l’incite à renoncer au mariage et à oublier Alcione. Devant la colère du roi, Phorbas et Ismène aaccèdent à ses désirs.

Aidés des Magiciens et Magiciennes, ils invoquent les démons. L’image de l’enfer apparaît avec Pluton et Proserpine sur leur trône. Phorbas et Ismène implorent les dieux de les écouter. Phorbas, en transe, voit se dévoiler l’avenir ; il entend des cris, et annonce à Ceix qu’il perdra Alcione et mourra, sauf s’il va consulter Apollon à Claros. Ceix part aussitôt pour Claros. Phorbas confie à Ismène qu’il a vu l’avenir de Ceix et qu’il ne pourra échapper à son sort.

Acte III

Pelée médite devant la mer, qui, comme l’amour, attire les humains par son calme et les détruit par la tempête.

Phorbas annonce à Pelée qu’il a écarté Ceix, et qu’Alcione va lui revenir. Il ne convainc pas Pelée qui ne peut être à la fois heureux et coupable.

La troupe des matelots arrive vers le navire. Le Chef des matelots implore Neptune de leur consentir des vents favorables.

Alcyone ne comprend pas que Ceix l’abandonne. Elle l’implore de la laisser venir avec lui, mais Ceix refuse. Voyant Pelée, il lui confie Alcione. En dépit des pleurs d’Alcione, il monte sur le vaisseau et part.

Alcione implore la clémence de Neptune et de son père Eole, et tombe évanouie. Pelée essaye en vain de la ranimer. Alcione se réveille, croyant entendre Ceix.

Acte IV

Alcione ne parvient pas à se consoler d’être séparée de son amant, et implore l’Amour de le lui ramener.

Céphise annonce à Alcione qu’on prépare le sacrifice qu’elle a décidé d’offrir au temple de Junon.

La Prêtresse de Junon implore la déesse. Les prêtresses dansent autour de l’autel et jettent de l’encens dans le feu. On entend une douce symphonie, puis Alcione est prise de sommeil, et s’assied sur les degrés de l’autel. Le Sommeil, accompagné des Songes, apparaît sur un lit de pavots, environné de vapeurs, et annonce qu’il va exécuter ce que Junon lui ordonne.

Le Sommeil fait voir à Alcione une mer orageuse où un vaisseau fait naufrage. Les Songes prennent la forme de matelots qui périssent, Morphée paraît sous les traits de Ceix, criant à Alcione qu’il la perd, puis se perd dans les flots.

Alcione se réveille en sursaut, et pleine de douleur implore Junon de lui prendre la vie pour retrouver Ceix.

Acte V

Alcione n’aspire qu’à la mort. Pelée vient lui avouer son amour coupable, et que le départ de Ceix a été provoqué par Phorbas. Il se jette aux genoux d’Alcione, et lui offre son épée pour qu’elle puisse se venger. Mais Alcione veut s’en frapper elle-même. Elle est désarmée par Céphise.

Phosphore, le père de Ceix, descend dans son astre, et annonce à Alcione que, le jour venu, Ceix va lui revenir. Alcyone a peine à croire à cette prédiction. Pelée préfère se retirer pour aller se donner la mort. Alcione attend l’aurore avec impatience. Lorsque le jour paraît, Alcione découvre un corps que les flots ont poussé sur le gazon. Elle reconnaît Ceix et tombe dans les bras de ses confidentes. Folle de douleur, Alcione prend l’épée de Ceix et s’en frappe.

Neptune, avec sa cour, annonce qu’il va redonner la vie aux deux amants.. Ceix et Alcione revivent, des Alcions naissent de leur sang et vont se placer sur le trône de Neptune. Alcione et Ceix se retrouvent et s’aimeront pour l’éternité. Les Dieux de la Mer, à l’appel de Neptune, célèbrent l’apothéose des deux amants.

Livret disponible sur livretsbaroques.fr

