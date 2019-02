Soirée Lisa Della Casa (1919-2012)

A gagner tout au long de la soirée, des exemplaires de Christophe Capacci publié aux éditions Avant-scène Opéra et consacré à Lisa Della Casa.

PROGRAMMATION MUSICALE : HOMMAGE A LISA DELLA CASA

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro K 492 (Acte II) :

- Porgiamor (La Comtesse, Susanna, Figaro et Cherubino)

- Voichesapete (Cherubino, la Comtesse et Susanna)

Lisa Della Casa, soprano (La Comtesse)

Hilde Gueden, soprano (Susanna)

Cesare Siepi, basse (Figaro)

Suzanne Danco, soprano (Cherubino)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Erich Kleiber, direction

[Decca 417315-2]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 :

- Or sai chi l'onore (Acte I - Air de Donna Anna)

- Calmatevi idolmio (Acte II - Récitatif Don Ottavio et Donna Anna)

Elisabeth Grümmer, soprano (Donna Anna)

Léopold Simoneau, ténor (Don Ottavio)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dimitri Mitropoulos, direction

[Sony SM3K 64263]

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro K 492 (Acte III) :

- Che imbarazzo è mai questo (Le Comte, la Comtesse et Susanna)

- Crudel perché finora (Le Comte et Susanna)

- Hai gia vinta la causa (Le Comte, Curzio, Marcellina, Figaro et Bartolo)

- Riconosci in questoamplesso (Marcellina, Figaro, Bartolo, Curzio, le Comte et Susanna)

- Dove sono i bei momenti (La Comtesse, Antonio et le Comte)

- Canzonetta sull'aria (La Comtesse et Susanna)

- Ecco la marcia (Quatuor : Figaro, Susanna, le Comte et la Comtesse)

Alfred Poell, baryton (Le Comte Almaviva)

Lisa Della Casa, soprano (La Comtesse)

Hilde Gueden, soprano (Susanna)

Cesare Siepi, basse (Figaro)

Suzanne Danco, soprano (Cherubino)

Harald Proglhof, basse (Antonio)

Hilde Rossel-Majdan, mezzo-soprano (Marcellina)

Fernando Corena, basse (Bartolo)

Hugo Meyer-Welfing, ténor (Curzio)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Erich Kleiber, direction

[Decca 417315-2]

Franz Schubert

- Lachen und weinen opus 59 nº4 D 777

- Imfruhling opus 101 nº1 D 88

- Du bist die ruh opus 59 nº3 D 776

- Gretchen am spinnrade opus 2 D 118

Lisa Della Casa, soprano

Arpard Sandor, piano

[EMI 5665712]

Richard Strauss

Le chevalier à la rose (Acte III) :

- Marie Theres' (Octavian, La Maréchale et Sophie)

- IsteinTraum, kannnichtwirklich sein (Sophie, Octavian, Herr von Faninal et La Maréchale)

Hilde Güden, soprano (Sophie)

Sena Jurinac, mezzo-soprano (Octavian)

Erich Kunz, baryton (Herr von Faninal)

Lisa Della Casa, soprano (La Maréchale)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert von Karajan, direction

[DGG 477 9207]

Richard Strauss

Capriccio :

- Interlude (instrumental)

- Wo ist mein Bruder (Le comte et le majordome)

- Morgen mittag um elf (Le comte)

- Ihre Liebe schlägt mir entgegen (Le comte et le majordome)

RObert Kerns, baryton (Le comte)

Alois Pernerstorfer, basse (Le majordome)

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Georges Prêtre, direction

[Orféo C 734 0821]

Richard Strauss

Arabella (Acte I et Acte III)

Ira Malaniuk, mezzo-soprano (Adelaide)

Hilde gueden, soprano (Zdenka)

Judith Hellwig, soprano (Une tireuse de cartes)

Otto Edelmann, basse (Comte Waldne)

Lisa Della Casa, soprano (Arabella)

George London, baryton (Mandryka)

Anton Dermota, ténor (Matteo)

Waldemar Kmennt, ténor (Comte Elemer)

Eberhard Wachter, baryton (Comte Dominik)

Harald Proglhof, basse (Comte Lamoral)

Mimi Coertse, soprano (Fiakermilli)

Wilhelm Lenninger, basse (Welko)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georg Solti, direction

[Decca 430387-2]

Hugo Wolf

- Gedichte von Eduard Mörike :Begegnung

- Geh' Geliebtergeh' jetzt

- Erist's

Lisa Della Casa, soprano

Karl Hudez, piano

[Decca LXT 5 258]

Gustav Mahler

Symphonie n°4 en sol majeur : Sehr behaglich - avec soprano dans le mouvement final

Lisa Della Casa, soprano

Orchestre Philharmonique de Chicago

Fritz Reiner, direction

[RCA 09026 63533 2]

Richard Strauss

4 letzte Lieder AV 150 TrV296 :

- Beimschlafengehen

- Fruhling

- September

- ImAbendrot

Lisa Della Casa, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Boehm, direction

[Orféo C 651 053 D]

VIDÉOS

Au Festival de Bayreuth Wolfgang Windgassen et Lisa Della Casa dans un duo d’amour d'Otello : Nun in der nächt'gen Stille (Finale de l'acte 1)

Récitatif et air de la comtesse E Susanna non vien dans Les Noces de Figaro (Acte 3) : Lisa Della Casa et Wolfgang Windgassen.

1954 : Récitatif et air du second acte : Mi tradi extrait de Don Giovanni au Festival de Salzbourg avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Wilhelm Furtwängler.

En 1957, avec Richard Tucker, Lisa Della Casa chante le Duo d'amour extrait de Madame Butterfly de Puccini

1963 : Lisa Della Casa et Dietrich Fischer-Dieskau dans l'acte 2 d'Arabella de Strauss

Interview (en Allemand) de Lisa Della Casa

