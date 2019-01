"Rodelinda" de Haendel

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) Musique

Nicola Francesco Haym (1678-1729) librettiste

DISTRIBUTION

Rodelinda, reine des Lombards et épouse de Bertarido : Sabina Puértolas soprano

Grimoaldo, duc de Bénévent, fiancé de Eduige : Krystian Adam ténor

Eduige, soeur de Bertarido : Avery Amereau contralto

Unolfo, seigneur lombard, conseiller de Grimoaldo : Christopher Ainslie contre-ténor

Bertarido, renversé de son trône par Grimoaldo : Lawrence Zazzo contre-ténor

Garibaldo, duc de Turin, rebelle à Bertarido et ami de Grimoaldo : Jean-Sébastien Bou baryton

Flavio, fils de Rodelinda et de Bertarido : Fabián Augusto Gómez Bohórquez

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Io t'abbraccio

É più che morte, aspro e forte

Épel cor mioquestoaddio

Che il tuo sen dal miodivide.

Ah ! miavita, ah... miotesoro

Se non moro

É più tirannoquell'affanno

Chedà morte, e non uccide.

