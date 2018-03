"Les Indes Galantes", au Festival de Sablé

Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), sur un livret de Louis Fuzellier (1672-1752).

Créé le 23 août 1735 à l’Académie Royale de Musique et de Danse de Paris.

Distribution

Chantal Santon-Jeffery soprano

Mathias Vida ténor

Agathe Peyrat soprano

Thomas Dolié baryton

François Joron taille

Alice Piérot, Benjamin Chénier, Rozarta Luka, Elsa Moatti, Suzanne Durand-Rivière, Yan Ma, Sophie de Bardonneche violons

Christophe Robert, Lucia Peralta altos

Antoine Touche, François Gallon et Alberic Boullenois violoncelles

Ludovic Coutineau contrebasse

Antoine Torunczyk et Gabriel Pidoux hautbois

Amélie Michel et Sarah van der Vlist flûtes

François Charruyer basson

Keyvan Chemirani percussions

Violaine Cochard chef de chant et clavecin

Résumé

"Traversez les plus vastes mers, volez, volez, Amours, volez, volez !"

Ainsi se termine le prologue des Indes Galantes, introduction aux voyages en territoires turc, péruvien, persan et autres contrées "sauvage" en 4 tableaux.

Chaque tableau est l’occasion de parler d’Amour, justement !

Le 1er "Le turc généreux" relate ceux d’Emilie, chrétienne faite prisonnière par des pirates, et dont Valère son amant retrouve la trace.

"Les Incas du Pérou" met en scène le grand prêtre du Soleil, qui convoite secrètement la princesse Phani.

Le 3ème tableau, se déroule durant une fête des fleurs au sein de laquelle de jeunes amoureux se travestissent pour mieux connaître les intentions des uns et des autre ("Les fleurs, fête persane").

L’opéra se termine sur une 4ème entrée : "Les Sauvages". Damon, officier français et Alavar l'espagnol, se disputent les faveurs de Zima, fille d’un chef indien. Mais celle-ci préfère Adario, qui emporte la mise. Le bon sauvage l’emporte sur l’homme civilisé…

