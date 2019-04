"Le Postillon de Lonjumeau" d'Adolphe Adam à l'Opéra-Comique

Adolphe Adam (1803-1856) musique

Adolphe de Leuven (1802-1884) et Léon-Lévy Brunswick (1805-1859) livret

Opéra-comique en 3 actes, créé en 1836 à la Salle de la Bourse.

, © Opéra-Comique

DISTRIBUTION

Chapelou / Saint-Phar : Michael Spyres ténor

Madeleine / Madame de Latour : Florie Valiquette soprano

Le marquis de Corcy : Franck Leguérinel baryton

Biju / Alcindor : Laurent Kubla baryton_-_basse

Bourdon, choriste : Julien Clément baryton

Avec la participation de Michel Fau dans le rôle de Rose

Louis XV : Yannis Ezziadi

Chœur Accentus - Opéra de Rouen Normandie

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Direction musicale Sébastien Rouland

, © Opéra-Comique

Mise en scène : Michel Fau

Décors : Emmanuel Charles

Costumes : Christian Lacroix

Lumières : Joël Fabing

Représentation donnée à l’Opéra Comique le 05 avril 2019.

PROGRAMMATION MUSICALE

Adolphe Adam

Le postillon de Lonjumeau : Je vais donc le revoir ? (Acte II)

Félicie Huni Mihacsek, soprano

Orchestre et chef non identifiés

[HMV E 2901711]

Entretien avec Michel Fau et Sébastien Rouland

, © 1 : Théâtre du Rond-Point / 2 : Opéra Orchestre National de Montpellier

Adolphe Adam

Le toréador : Ah ! Vous dirai-je maman ! (Acte I - Air de Caroline) :

Mady Mesplé, soprano

Raymond Amade, ténor

Charles Clavensy, basse

Orchestre Lyrique de la lyrique de la RTF

Eugène Bigot, direction

[EMI 7491682]

Florie Valiquette et Michael Spyres

, © Instagram : florie.valiquette.soprano

Jean-Philippe Rameau

Dardanus

- Cesse cruel Amour… (Acte I, scène 1 - Air d'Iphise)­

- Ma fille enfin le ciel seconde mon courroux! (Scène 2 - Teucer et Iphise)

- Par des nœuds solennels (Scène 3 - Teucer et Anténor)

- Par des jeux éclatants (Teucer, Anténor et le Chœur des phrygiens)

- Entrée pour les guerriers

- Allez ! jeune guerrier (Ariette de la première Phrygienne)

­- Il est temps de courir aux armes (Anténor, Arcas, Teucer, une Phrygienne et le Chœur des guerriers)

- Mars Bellone ? guidez nos coups (Anténorj, Teucer et le Chœur des phrygiens)

- Je cède au trouble affreux (Scène 4 - Récitatif d'Iphise)

Bernard Richter, ténor (Dardanus)

Gaëlle Arquez, soprano (Iphise)

Benoit Arnould, baryton (Anténor)

Joao Fernandes, basse (Isménor)

Sabine Devieilhe, soprano (Vénus / Une Phrygienne)

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

[ALPHA 951]

Richard Wagner

Vaisseau Fantôme...

- Wieaus der Fernelängstvergang'nerZeiten (Acte II, scène 3 - Le Hollandais et Senta)

- Wirst du des Vaters Wahl nichtschelten

- VerzeihtmeinVolkhältdraussensichnichtmehr (Daland, Senta et le Hollandais)

- Entracte (Acte III)

- Steuermannlass die Wacht (Scène 1 - Chœur des marins)

- Johohoejohohoehoehoe (Chœur des marins)

- Wasmusst' ichhören ? (Scène 2 - Erik et Senta)

- Willstjenes Tags du nichtdichmehrentsinnen (Cavatine d'Erik)

- VerlorenachverlorenewigverlornesHeil (Le Hollandais, Erik et Senta)

- ErfahredasGeschick (Tutti)

Hans Sotin, basse (Daland)

Cheryl Studer, soprano (Senta)

Placido Domingo, ténor (Erik)

Uta Priew, contralto (Mary)

Chœur et Orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin

Giuseppe Sinopoli, direction

[DGG 437778-2]

LA SEMAINE PROCHAINE, DIMANCHE 05 MAI 2019

"Ariane et Barbe Bleue" de Dukas au Capitole de Toulouse

à réécouter émission La chronique de Roselyne Bachelot Le retour du Postillon