"Le Couronnement de Poppée" au Festival de Salzbourg

Claudio Monteverdi, musique

Francesco Busenello, livret d'après les Annales de Tacite.

Créé en 1642 à Venise

DISTRIBUTION

Kate Lindsey | Mezzo-soprano (Néron)

Stéphanie d'Oustrac | Mezzo-soprano (Octavie)

Carlo Vistoli | Contre-ténor (Othon)

Renato Dolcini | Baryton (Sénèque)

Ana Quintans | Soprano (La Vertu / Drusilla)

Marcel Beekman | Ténor (Nourrice / Ami I)

Dominique Visse | Contre-ténor (Arnalta)

Lea Desandre | Mezzo-soprano (L'Amour / le Page)

Tamara Banješević | Soprano (Fortuna / Damigella)

Claire Debono | Soprano (Pallade / Venere)

Alessandro Fisher | Ténor (Lucano / Soldat I / Tribun / Ami II)

David Webb | Ténor (Liberto / Soldat II / Tribun)

Padraic Rowan | Baryton-basse (Licteur / Consul I / Ami III)

Virgile Ancely | Mercure / Consul II

Sarah Lutz | Danseur

Dancers of BODHI PROJECT and SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance

Paul Blackman | Chorégraphe assistant (Jukstapoz)

Needcompany | Compagnie d'artistes

Jan Lauwers | Chorégraphe, Mise en scène, Scénographie

Lemm&Barkey | Costumes

Ken Hioco | Création lumières

Elke Janssens | Dramaturgie

Les Arts Florissants | Orchestre

William Christie | Chef d'orchestre

RÉSUMÉ

Poppée, sublime épouse du général Othon, a séduit l’empereur Néron. Cependant, de nombreux obstacles entravent la route qui mène au mariage et au trône. Il faudra renvoyer en exil l’époux légitime, répudier l’impératrice en titre, et pousser au suicide le philosophe-précepteur qui cherche à ramener tout le monde à la raison. Les deux amants y parviendront finalement et c’est dans un duo d’amour hautement sensuel que se conclura cet opéra.

PHOTOS

Programmation musicale complémentaire

La semaine prochaine, dimanche 09 septembre 2018