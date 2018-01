Le Barbier de Séville, au Théâtre des Champs-Elysées

Compositeur : Gioacchino Rossini

Librettiste : Cesare Sterbini

Année de création : 1816

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 2

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro Argentina

Distribution

Michele Angelini Il Conte Almaviva

Florian Sempey Figaro

Catherine Trottmann Rosina

Peter Kálmán Bartolo

Robert Gleadow Basilio

Annunziata Vestri Berta

Guillaume Andrieux Fiorello

Jérémie Rhorer direction

Laurent Pelly mise en scène, scénographie, costumes

Cléo Laigret scénographe associé

Jean-Jacques Delmotte costumier associé

Joël Adam lumières

Le Cercle de l’Harmonie

Chœur Unikanti direction Gaël Darchen

Résumé

A Séville, au XVIIIe siècle. Le joyeux barbier Figaro aide le Comte Almaviva a conquérir Rosine. Mais Rosine, qui n’est pas restée indifférente aux sérénades de son mystérieux soupirant, est jalousement gardée par le vieux Docteur Bartholo, qui compte bien, aidé du sinistre Don Basilio, épouser sa pupille au plus vite. Que faire pour contrer les projets du vieillard ? Figaro n’est pas à court d’idées. Toutefois la première tentative échoue, et le Comte Almaviva, déguisé en « Lindor », un étudiant sans le sou, repartira penaud de la demeure de Bartholo ; la seconde escapade, elle, réussira quasiment, et au terme d’échanges de billets, de déguisements et de situations abracadabrantes savamment réglées, l’amour de la belle Rosine et du Comte Almaviva, enfin rendu à sa véritable identité, finira par triompher.

