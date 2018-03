"La Traviata" à l'Opéra Bastille

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi, sur un livret de Francesco Maria Piave, d'après la pièce d'Alexandre DumasLa Dame aux camélias. Créé à La Fenice de Venise le 6 mars 1853. Première au Her Majesty's Theatre de Londres en 1856.

Distribution

Marina Rebeka, soprano : Violetta Valéry

Virginie Verrez, mezzo-soprano : Flora Bervoix, son amie

Isabelle Druet, mezzo-soprano : Annina, sa camériste

Charles Castronovo, ténor : Alfredo Germont

Plácido Domingo, baryton : Giorgio Germont, son père

Julien Dran, ténor : Gaston

Philippe Rouillon, baryton : le Baron Douphol, protecteur de Violetta

Tiago Matos, baryton : le Marquis d'Obigny, ami de Flora

Tomislav Lavoie, basse : le docteur Grenvil

JohnBernard, ténor : Giuseppe, serviteur de Violetta

Christian Rodrigue Moungoungou, baryton : un domestique de Flora

Pierpaolo Palloni, baryton : un commissaire

Chœurs de l’Opéra national de Paris préparé par Alessandro Di Stefano

Orchestre de l’Opéra national de Paris dirigé par Dan Ettinger

Mise en scène de Benoit Jacquot

Résumé

La fête bat son plein chez Violetta.

Un jeune homme - Alfredo - porte un toast aux plaisirs de la vie.

Violetta prise d’un malaise se retire tandis qu’Alfredo la rejoint discrètement et c’est le début leur relation amoureuse.

Violetta se trouve malheureusement dans une situation financière délicate. Alfredo l’apprenant, ce dernier part à Paris pour contracter un emprunt.

Mais pour avoir brûlé les conventions sociales, Violetta doit mettre de côté leur passion ayant reçu la visite de Giorgio Germont, le père d’Alfredo et en son absence. Leur relation serait une entrave au mariage de la sœur d’Alfredo. Violetta s’incline et rompt avec Alfredo en lui écrivant une lettre.

Abandonnée de tous, Violetta se meurt. Giorgio qui a avoué à son fils avoir été la cause du départ de Violetta, se rend au chevet de Violetta avec Alfredo... mais il est trop tard. Violetta décède dans leurs bras.

Programmation musicale #1

Ennio Morricone

Bande originale du film La dame aux camélias de Mauro Bolognini

Stefano Arnaldi, piano

Orchestre non identifié

Franco Tamponi, direction

[Prometheus PCD 116]

Une pause en compagnie de Marina Rebeka

, © Dario Acosta

Programmation musicale #2

Salve Maria de Jérusalem

Les Lombards à la première Croisade : Salve Maria de Jérusalem - réduction pour piano S 431 de Franz Liszt

Claudio Arrau, piano

[Philips 432 305-2]

Nicolas Rimski-Korsakov

Snégourotchka (la fille de neige)

1 A-u a-u (Prologue, air de Snégourotchka - L’hiver et le printemps)

2 Velikiy car' (Acte IV, air de Snégourotchka - Le Tsar, Mizgir et le Chœur)

Anna Netrebko, soprano (1 et 2)

Zlata Bulycheva, mezzo-soprano (1)

Ilya Bannik, basse (1)

Dmitry Voropaev, ténor (2)

Alexander Morozov, baryton-basse (2)

Orchestre et Chœur du Théâtre de Mariinsky

Valery Gergiev, direction

[Deutsche Grammophon 00289 477 6151]

Vidéos

Extrait : "Noi siamo zingarelle" (Chœur des bohémiennes)

Extrait : "Ogni suo aver tal femmina" (Acte II, scène 14 - Alfredo et Le Chœur) - Alfredo Germont (Rame Lahaj)

Extrait : "Libiamo ne' lieti calici" (Acte I - Violetta, Alfredo et Le Chœur) - Anna Netrebko (Violetta) et Rolando Villazón (Alfredo Germont)

