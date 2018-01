La Cenerentola, à l'Opéra de Lyon

Compositeur : Gioacchino Rossini

Librettiste : Jacopo Ferretti

Année de création : 1817

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 2

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro Valle de Rome

Orchestration originale : 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cors, 2tp, 1tbn, strings, 1pianoforte

Distribution

Don Ramiro Cyrille Dubois

Dandini Nikolay Borchev

Don Magnifico Renato Girolami

Clorinda Clara Meloni

Tisbe Katherine Aitken

Angelina sous le nom de Cenerentola Michèle Losier

Alidoro Simone Alberghini

Direction musicale Stefano Montanari

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Lyon

Mise en scène Stefan Herheim

Costumes Esther Bialas

Lumières Phoenix (Andreas Hofer)

Dramaturgie Alexander Meier-Dörzenbach

Vidéo fettFilm (Momme Hinrichs, Torge Möller)

Résumé

En quête de la femme idéale, le Prince Ramiro dépêche son précepteur Alidoro chez Don Magnifico : de ses trois filles, Clorinda, Tisbé et Angelina (dite Cenerentola), laquelle est la plus belle et la plus généreuse ? Facile de s’en faire une petite idée : Don Magnifico est aussi odieux avec la douce Angelina que le sont ses deux sœurs – deux vraies pestes. Ramiro et son valet Dandini font leur entrée dans la famille en échangeant leurs costumes. Obséquieux, Don Magnifico presse le faux prince Dandini de choisir immédiatement entre Clorinda et Tisbé, mais lorsque la belle Angelina se rend au bal, métamorphosée, le Prince Ramiro n’a d’yeux que pour elle, et la demande en mariage. En fuyant le bal précipitamment, Angelina met le prince Ramiro sur sa piste… et celui-ci ne tarde pas à la retrouver chez elle. Les amoureux sont réunis, le bonheur triomphe.

