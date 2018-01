La Bohème, à l'Opéra Bastille

Compositeur : Giacomo Puccini

Librettiste : Giuseppe Giacosa

Année de création : 1896

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 4

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro Regio di Torino

Distribution

Mimì Nicole Car

Musetta Aida Garifullina

Rodolfo Atalla Ayan

Marcello Artur Ruciński

Schaunard Alessio Arduini

Colline Roberto Tagliavini

Alcindoro Marc Labonnette

Parpignol Antonel Boldan

Sergente dei doganari Florent Mbia

Un doganiere Jian-Hong Zhao

Un venditore ambulante Fernando Velasquez

Direction musicale Gustavo Dudamel

Chef des Chœurs José Luis Basso

Mise en scène Claus Guth

Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris

Maîtrise des Hauts-de-Seine / Choeur d’enfants de l’Opéra national de Paris

Décors Étienne Pluss

Costumes Eva Dessecker

Lumières Fabrice Kebour

Vidéo Arian Andiel

Chorégraphie Teresa Rotemberg

Dramaturgie Yvonne Gebauer

Résumé

A Paris, au XIXe siècle. Une bande d’étudiants sans le sou compte sur les joies de la vie pour égayer un peu son quotidien misérable, car manger, se chauffer ou payer son loyer tient du luxe ! La tendresse de la petite cousette Mimi apporte lumière et chaleur au poète Rodolfo : tous deux vivent passionnément leur coup de foudre et font connaître leur amour à leurs amis durant la soirée de Noël. Le peintre Marcello, lui, est habitué aux coups d’éclat avec Musette, sa maîtresse volage : leur couple forme un contrepoint plein d’humeur à celui, plus mélodramatique, de Mimi et Rodolfo, qui finissent par rompre, bien malheureux de ne réussir à s’entendre. En fait, Mimi se sait condamnée par la phtisie qui la ronge peu à peu. Bien que séparée de Rodolfo, elle viendra expirer dans ses bras, sous les yeux des bohèmes, incapables de la soigner dans leur triste mansarde du Quartier Latin. (crédit : www.opera-online.com)

En coulisses

En fin de représentation : Interview de Gustavo Dudamel (chef)

Programmation complémentaire

♫ Giacomo Puccini

Chrysanthèmes pour orchestre

Orchestre radio-symphonique de Berlin, dir. Riccardo Chailly

DECCA 410 007-2

♫ Ruggero Leoncavallo

La bohême (Acte 1)

Orchestre de la radio de Munich, dir. Heinz Wallberg

ORFEO C 023822 H

Photos/Vidéos

Bibliographie

Avant-Scène opéra n°20

n°20 Marcel Marnat , Giacomo Puccini (Fayard, 2005)

, Giacomo Puccini (Fayard, 2005) Livret de l’Opéra-Comique , Puccini : La Bohème (1995)

, Puccini : La Bohème (1995) GROOS Arthur, PARKER Roger , Giacomo Puccini : La bohème ( Cambridge University Press, 1986)

, Giacomo Puccini : La bohème ( Cambridge University Press, 1986) Dante del FIORENTINO,L'immortel bohème : Souvenirs intimes sur Giacomo Puccini (R. Laffont, 1952)

