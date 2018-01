"Jephtha" de Georg Friedrich Haendel, à l'Opéra Garnier

Compositeur : Georg Friedrich Haendel

Librettiste : Révérend Thomas Morell , d’après le Livre des Juges et Jephthes sive Votum (1554) de George Buchanan

Année de composition : 1751

Lieu de création : Royaume-uni

Version de concert : Royal Opera House - Covent Garden (Londres 26/02/1752)

Première représentation scénique : Opéra de Stuttgart (1959)

Nombre d'actes : 3

Langue originale : anglais

Maison d'opéra de la production originale : Opéra de Stuttgart

Distribution

Jephtha IanBostridge

Storgè Marie-Nicole Lemieux

Iphis Katherine Watson

Hamor TimMead

Zebul PhilippeSly

Angel ValerSabadus

Direction musicale William Christie

Chœur et orchestre Les Arts Florissants

Chœurs de l'Opéra

Chef des Chœurs François Bazola

Mise en scène Claus Guth

Décors, design et costumes Katrin Lea Tag

Lumières Bernd Purkrabek

Vidéo ArianAndiel

Chorégraphie SommerUlrickson

Dramaturgie Yvonne Gebauer

Résumé

"It must be so..." : Iphis au sacrifice

Dernier oratorio d’Haendel, l'histoire de ce père, et guerrier tourmenté, est inspirée du Livre des juges, un des passage de la Bible hébraïque et l'Ancien Testament chrétien.

Jephta (Jephté), alors qu'il a été rejeté par ses frères, s'exile dans le désert.... mais ce dernier est rappelé par les siens, pour les sauver de la colonisation des Ammonites et des Philistins.

Belliqueux, mais juste, il promet à Dieu de sacrifier la 1ère personne qu'il rencontrera à son retour du combat... s'il en sort victorieux.

Malheureusement il s’agira de sa fille unique...

Que va-t-il faire ? Ecouter son cœur ou sa raison comme le lui répètera son frère Zebul ... et sa femme Storgè, la mère d'Iphis ou encore Hamor, l'amoureux d'Iphis prêt à se sacrifier pour sa bien-aimée ?

Vous le saurez en écoutant ce soir - cette œuvre dure et ambiguë, dont Haendel à quelque peu changé l’histoire originale - sur France Musique dans notre émission "Dimanche à l'Opéra" en compagnie de Judith Chaine. (N.P.)

En coulisses

Interview du Chef William Christie (Les Arts Florissants)

Programmation complémentaire

Georg Friedrich Haendel

♫ Concerto en sol mineur opus 6 n°6 : Largo e affettuoso

Les Arts Florissants

William Christie, direction musicale

Harmonia Mundi HMC 901507

♫ Alcina HWV 34

Ah ! Mio cor schernito sei ! (Acte II, scène 8 - Air d'Alcina)

Renée Fleming, soprano (Alcina)

♫ Verdi prati selve amene (Acte II, scène 12 - Air de Ruggiero)

Susan Graham, mezzo-soprano (Ruggiero)

♫ Concerto en sol mineur opus 6 n°6 : Largo e affettuoso

Les Arts Florissants

William Christie, direction musicale

Robert Carsen, mise en scène

Enregistrement au Palais Garnier en 1999

Harmonia Mundi HMC 901507

Vidéos

Claus Guth, metteur en scène de Jephta à propos de l'oeuvre

Bibliographie

1.Jefta und seine Tochter de Lion Feuchtwanger

[Editions AV]

2.Haendel de RomainRolland (Préface de DominiqueFernandez)

[Actes-Sud / Classica]

3.Haendel, Purcell et le baroque à Londres (page 279 à 284) de Piotr Kaminski (préface Gérard Courchelle)

[Fayard collection - Le Livre de Poche]

Pour aller plus loin

La Dispute sur France Culture, animée par Arnaud Laporte

Avec Emmanuel Dupuy (Rédacteur en chef du magazine Diapason), Emmanuelle Giuliani (Journaliste à La Croix) et Marie-Aude Roux (Critique musicale au Monde).

, © Monika Rittershaus - Opéra National de Paris

La semaine prochaine

