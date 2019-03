"La Fiancée vendue" de Smetana au Théâtre National de Munich

Bedřich Smetana (1824-1884) musique

Karel Sabina (1813- 1877) librettiste

Opéra-comique en trois actes composé en 1866

Krušina, un paysan : Oliver Zwarg baryton

Ludmila, sa femme : Helena Zubanovich soprano

Mařenka, fille de Krušina et Ludmila : SeleneZanetti soprano

Mícha, propriétaire terrien : KristofKlorek basse

Háta, sa femme : IrmgardVilsmaier mezzo-soprano

Vašek, fils de Mícha et Háta : Wolfgang Ablinger-Sperrhacke ténor

Jeník, fils du premier mariage de Mícha : PavolBreslik ténor

Kecal, marieur : Günther Groissböck basse

Principál, le maître de manège d’une troupe d’artistes de cirque : Ulrich Reß ténor

Esmeralda, une danseuse : Anna El-Khashem soprano

Muff, un indien : OğulcanYilmaz baryton-basse

Choeur de l'Opéra d'Etat de Bavière dirigé par Sören Eckhoff

Orchestre de l'Etat de Bavière

TomášHanus direction



Représentation donnée 22 décembre 2018.

La Fiancée vendue est LA pièce parfaite pour moi : folklorique, drôle et délicate à la fois... mélancolique… et c’est finalement presque une opérette !

Smetana a composé de magnifiques danses dans La Fiancée vendue qui soulignent bien l’atmosphère du village.

La scène ou les hommes du village célèbrent le plaisir de la bière est bien entendu quelque chose que nous avons tous vécus… mais je pense que la musique de Smetana n’est pas si simple … c’est simplement une musique magnifique qui va plus loin que la simple observation de la réalité d’un village commun.

Les contrastes sont une des grandes qualité de cet opéra.

Si on compare le 1er et le 3ème acte, on peut voir certains contrastes, on peut y entendre tour à tour une comédie musicale, une symphonie ou encore une composition post-romantique.