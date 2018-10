"Orphée et Eurydice" de Gluck

Musique : Christoph Willibald Gluck

Livret : Ranieri de’ Calzabigi

> > > Entretien a avec Raphaël Pichon, fondateur de l'ensemble Pygmalion, et qui dirigera l'oeuvre de Gluck en octobre à la Salle Favart.

DISTRIBUTION

Orphée : Marianne Crebassa,mezzo-soprano

Eurydice : HélèneGuilmette,soprano

Amour : LéaDesandre, mezzo-soprano

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon direction

Représentation donnée le le 18 octobre 2018 à L'opéra Comique.

> > > Bande annonce Orphée et Eurydice

PROGRAMMATION MUSICALE

Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice : Danse des esprits bienheureux - arrangement pour violon et piano

Itzhak Perlman et Samuel Sanders

Warner Classics 0825646051236

Jules Massenet

Cendrillon : Allez laissez-moi seul / Cœur sans amour printemps sans roses (Acte II - Récitatif et air du Prince Charmant)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Marc Minkowski

Erato 0190295927622



Jean Fery Rebel

Les Elémens : Le Chaos

Jean-Philippe rameau

Dardanus : Voici les tristes lieux (Acte IV - Scène 4 - Anténor)

Stéphane Degout, basse-taille (Anténor)

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon

Harmonia Mundi 902288DI



Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : entrée de Pluton (Acte II)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 7496472



PHOTOS

, © Stefan Brion / Opéra comique

, © Pierre Grosbois / Opéra comique

, © Pierre Grosbois / Opéra comique

, © Pierre Grosbois / Opéra comique

, © Stefan Brion / Opéra comique

, © Stefan Brion / Opéra comique

, © Stefan Brion / Opéra comique

, © Pierre Grosbois / Opéra comique

, © Pierre Grosbois / Opéra comique

LA SEMAINE PROCHAINE, DIMANCHE 04 NOVEMBRE

Tosca de Giacomo Puccini.