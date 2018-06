"Samson et Dalila" au Théâtre des Champs-Elysées

Camille Saint-Saëns, (1835-1921) musique

Ferdinand Lemaire, (1832-1879) livret

Opéra créé en 1877

DISTRIBUTION

Roberto Alagna ténor (Samson)

Marie-Nicole Lemieux contralto (Dalila)

Laurent Naouri baryton-basse (Le Grand prêtre)

Alexander Tsymbalyuk basse (Abimélech)

Renaud Delaigue basse (Un vieillard hébreu)

Loïc Félix ténor (Un messager philistin)

Jérémy Duffau ténor (Premier philistin)

Yuri Kissin baryton-basse (Deuxième philistin)

Chœur de Radio France

Martina Batič direction

Orchestre National de France

Mikhail Tatarnikov direction

Nicholas Carter a du renoncer à diriger ce programme pour des raisons personnelles. Il a été remplacé par Mikhail Tatarnikov.

PROGRAMMATION MUSICALE COMPLÉMENTAIRE #1

Camille Saint Saëns

L’Improvisation sur Samson et Dalila opus 47

Camille Saint Saëns, piano Ampico

[MCPS 232598]

INVITÉS

Marie-Nicole Lemieux et Roberto Alagna

, © 1 : Jean-Baptiste Millot / 2 : Manuel Cohen

PROGRAMMATION MUSICALE COMPLÉMENTAIRE #2

Camille Saint Saëns, musique

Randy Kerber, arrangements

Fantaisie sur des thèmes de Samson et Dalila

Jean-Yves Thibaudet, piano

[Decca 475 7668]

Sébastien de Brossard

Cantate

Béatrice Mayo-Felip, soprano

Ensemble Le Concert Calotin

[Arion ARN 68626]

Georg Friedrich Haendel

Theodora HWV 68 :

- To thee thou glorious son of worth (Acte II, scène 2 - Duo Theodora / Didymus)

- Streams of pleasure (Acte II, scène 6 - Duo Theodora / Didymus) - As with rosy steps the morn (Acte I, scène 4 - Air d'Irène)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

[Naïve records V 5261]

Giuseppe Verdi

Extraits de Don Carlos

Roberto Alagna, Don Carlos (ténor)

Thomas Hampson, Rodrigue (baryton)

Eric Halfvarson, Le grand inquisiteur (basse)

Csaba Airizer, Un moine / Charles Quint (basse)

Karita Mattila, Elisabeth de Valois (soprano)

Waltraud Meier, La princesse Eboli (mezzo-soprano)

Anat Efraty, Thibault (soprano)

Scot Weir, Le comte de Lerme / Un héraut royal (ténor)

Donna Brown, Une voix d'en haut (soprano)

Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

[EMI 5561522]

