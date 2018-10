"Les Huguenots" de Meyerbeer

Musique : Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Livret : d’Eugène Scribe et Émile Deschamps

Créé le 29 février 1836 à l’Opéra de Paris.

DISTRIBUTION

Marguerite de Valois : Lisette Oropesa

Raoul de Nangis : Yosep Kang

Valentine : ErmonelaJaho

Urbain : Karine Deshayes

Marcel : Nicolas Testé

Le Comte de Saint-Bris : Paul Gay

La dame d’honneur : Julie Robard Gendre

Une bohémienne : Julie Robard Gendre

Cossé, un étudiant catholique : François Rougier

Le Comte de Nevers : Florian Sempey

Tavannes, premier moine : Cyrille Dubois

Méru, deuxième moine : Michal Partyka

Thoré, Maurevert : Patrick Bolleire

Retz, troisième moine : Tomislav Lavoie

Coryphée, une jeune fille catholique, une bohémienne : Élodie Hache

Bois-Rosé, valet : Philippe Do

Un archer du guet : Olivier Ayault

Quatre seigneurs : John Bernard, Cyrille Lovighi, Bernard Arrieta et Fabio Bellenghi

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Michele Mariotti direction

Représentation donnée le 1er octobre à Bastille

LA SEMAINE PROCHAINE, DIMANCHE 28 OCTOBRE

Orphée et Eurydice à l'opéra Comique