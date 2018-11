"Nabucco" de Verdi

Représentation donnée le 09 novembre 2018 au Théâtre des Champs-Elysées.

Giuseppe Verdi (1813- 1901) musique

Temistocle Solera (1815-1878) livret

DISTRIBUTION

Amartuvshin Enkhbat baryton (Nabucco, roi de Babylone)

AnnaPirozzi soprano (Abigaïlle, esclave, présumée fille de Nabucco)

Massimo Giordano ténor (Ismaël, neveu du roi des Hébreux)

Riccardo Zanellato basse (Zaccaria, Grand prêtre de Jérusalem)

Enkelejda Shkoza mezzo-soprano (Fenena, fille de Nabucco)

Martin Hässler baryton (Le Grand Prêtre de Belos)

Grégoire Mour ténor (Abdallo)

Erika Baikoff soprano (Anna)

Chœur et Orchestre de l'Opéra National de Lyon dirigé par Daniele Rustioni

PROGRAMMATION MUSICALE

Giuseppe Verdi

Les Lombards à la première Croisade : Salve Maria de Jerusalem - réduction pour piano S 431

Claudio Arrau piano

PHILIPS 432 305-2

Giuseppe Verdi

Attila : Mentregonfiarsi l'anima (Acte 1 - Air d'Attila)

Erwin Schrott, baryton-basse

Orchestre Symphonique de la Radio Autrichienne

Daniele Rustioni

Sony Classical 88691971162

Giuseppe Verdi

Macbeth (Acte II)

- Perché mi sfuggi (Scène 1 - Lady Macbeth et Macbeth)

- Chi v'imposeunirvi a noi (Scène 2 - Chœur des assassins)

- Studia il passo o miofiglio (Scène 1 - Banco)

- Salve o Re (Scène 3 - Macbeth, Lady Macbeth, l'assassin et le chœur)

Elena Souliotis, soprano (Lady Macbeth)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Macbeth)

Nicolai Ghiaurov, basse (Banco)

The Ambrosian Opera Chorus

Orchestre Philharmonique de Londres

Lamberto Gardelli, direction

Decca 440048-2

Giuseppe Verdi

Otello : Viva evviva (Acte III, scène 7)

Chœur d'enfants de Chicago

Chœur et Orchestre Symphonique de Chicago

Riccardo Muti, direction

Chicago Symphony Orchestra CSOR901 1301

Luigi Rossi

Disperar di se stesso cantate morale à 5 voix et basse continue :

- Sinfonia (instrumental)

- Il mioniente è sempre niente

- Mai non nega a chi piange il ciel mercede

- Spargetsospiri

- Mirate là

- Io vogliomorire

- Innamoratevid'esserdolenti

- Allorche più pena

Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain, direction

Aparte AP059

Domenico Scarlatti

- Sonate en fa mineur K 239

- Sonate en ré mineur K 32

- Sonate en Sol Majeur K 431

- Sonate en ré mineur K 9

Alexandre Tharaud, piano

EMI 5099964201603



NABUCCO EN VIDÉO

> Maria Guleghina : Chi s'avanza?... Salgo già del trono aurato

>>> Chœur des Esclaves Hébreux.Apollo Symphony Orchestra

Version complète de Nabucco avec Leo Nucci, Liudnyla Monastyrska, Aleksandrs Antonenko en 2013

LA SEMAINE PROCHAINE, DIMANCHE 25 NOVEMBRE

"Médée" de Cherubini (1797)

Représentation donnée le 7 octobre 2018 à l'Opéra d'Etat Unter den Linden à Berlin