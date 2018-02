"Il Pirata" à l'Opéra National de Bordeaux

Il pirata (Le Pirate) est un opéra en deux actes de Vincenzo Bellini.

L'œuvre, créée par Henriette Méric-Lalande et GiovanniRubini, fut le premier triomphe de Bellini, à La Scala de Milan, le 27 octobre 1827.

Le livret est de Felice Romani d’après Bertram, pièce de Charles Robert Maturin représentée en 1816 au Théâtre de Drury Lane de Londres. Maturin est plus connu pour son Melmoth ou l'homme errant (1820), relevant du "Roman noir" nommé aussi "Roman gothique anglais", représenté par Horace Walpole, Ann Radcliffe et Matthew Gregory Lewis. La grande vogue que connut le genre à l'époque romantique devait aussi influencer l'opéra qui allait peu à peu abandonner les sujets tirés de l'Antiquité et de la mythologie.

Résumé

L'action se déroule en Sicile au XIIIe siècle.

Imogène aime d'un amour partagé Gualtiero, mais pour sauver son père a dû épouser leur ennemi Ernesto.

Gualtiero, devenu chef de pirates, échoue près du château d'Imogène, après avoir été vaincu par Ernesto.

Les deux amoureux se retrouvent en secret. Ernesto rentre vainqueur et découvre la présence de Gualtiero et accuse Imogène d'adultère et provoque Gualtiero en duel, celui-ci le tue, mais est condamné à mort par les gens d'Ernesto.

Il monte à l'échafaud, alors qu'Imogène perd la raison.

Distribution

Imogène Joyce El-Khoury (soprano)

Gualtiero Santiago Ballerini (ténor)

Ernesto Igor Golovatenko (baryton)

Goffredo Matthew Scollin (basse)

Adèle Adèle Charvet

Itulbo Marin Yonchev

Chœur de l'Opéra National de Bordeaux

Chef de choeur Salvatore Caputo

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

En attendant Paul Daniel en coulisse une plage musicale

Mikhail Glinka

Rondino pour piano en Ut Majeur sur un thème de l'opéra de VincenzoBellini : I Capuletti ed I Montecchi : Grazioso

Vladimir Stoupel, piano

Cavi music 8553651D

, © Frances Andrijich

La suite de la programmation musicale

Carl Czerny

Fin de l’Introduction variations et polacca sur la cavatine favorite Tu vedrai la sventurata de l'opéra Il pirata de Vincenzo Bellini

Rosemary Tuck, piano

Orchestre de Chambre Anglais

Richard Bonynge, direction

Naxos 8573254

Retour à l'Opéra National de Bordeaux pour l'acte II de Il Pirata

, © Opéra National de Bordeaux

Vincenzo Bellini

Largo en fa mineur

Veneziela Naydenova, piano

Doron music DRC5042

Vincenzo Bellini

Il pirata : Introduction et extraits de l'acte II, scène 12 :

1 Oh ! S'io potessi dissipar le nubi (Acte II Sc 12) Récitatif d'Imogène

2 Col sorriso d'innocenza... (Acte II Sc 12) Air d'Imogène

3 Oh ! Sole ti vela (Acte II Sc 12) Air d'Imogène

Maria Callas, soprano

Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg

Nicola Rescigno, direction

Récital donné à Hambourg le 15 mai 1959

Myto Records 00280

Vincenzo Bellini

3 ariette : Il fervido desidero - pour soprano et piano

1 Malinconia ninfa gentile

2 Bella Nice che d'amore

3 Vanne o rosa fortunata

Anna Moffo, soprano

Giorgio Favaretto, piano

Westminster Gold WGS8180

