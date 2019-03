"Il Primo Omicidio" de Scarlatti au Palais Garnier

Il primio Omicidio expliqué par Nathalie Moller

Alessandro Scarlatti (1660-1725) musique

Antonio Ottoboni (1646-1710) livret

Caïn : KristinaHammarström mezzo-soprano

Abel : Olivia Vermeulen mezzo-soprano

Ève : Birgitte Christensen soprano

Adam : ThomasWalker ténor

La voix de Dieu : Benno Schachtner contre-ténor

La voix de Lucifer : Robert Gleadow basse

Les Enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine et du Groupe EDLC ‑ Les Enfants de la Comédie

B'Rock Orchestra

René Jacobs direction

Représentation donnée au Palais Garnier le 24 janvier 2019

Alessandro Scarlatti

Sinfonia de Griselda

Akademie für Alte Musik de Berlin

René Jacobs

[HMC 901805.07]

Alessandro Scarlatti

Passion selon Saint-Jean (ouverture)

René jacobs haute-contre (Évangéliste)

Graham Pushee haute-contre (Ponce Pilate)

Kurt Widmer baryton (Le Christ)

Annemarie Burkhard, Helen Graf, Elisabeth Mattmann, Christa Mosimann sopranos (Madrigalistes de Bâle)

Schola Cantorum Basiliensis

[Emi 7492552]

Antonio Caldara

Extrait de Maddalena ai piedi di cristo

Maria Cristina Kiehr et Rosa Dominguez sopranos

Bernarda Fink contralto

Andreas Scholl haute-contre

Ulrich Messthaler basse

Gerd Turk ténor

Schola Cantorum Basiliensis

René Jacobs

[HMC 905221/22 ]

Arnold Schoenberg

Moïses et Aaron (Acte 1, scène 4)

Gunter Reich baryton (Moïse)

Richard Cassilly ténor (Aron)

Richard Angas basse (Un prêtre)

Orchestre Symphonique de la BBC

BBC Singer

Pierre Boulez

[Sony classicals 88843013332-35-36]

Georg Friedrich Haendel

Le Festin d’Alexandre HWV 75

Alfred Deller haute-contre

Honor Sheppard soprano

Max Worthley ténor

Maurice Bevan basse

Chœur et Orchestre du concert Oriana

[Vanguard MC 195]

Dans le manuscrit autographe de "Il Primo Omicidio" il n’y a aucune indication de qui joue quelle ligne, mais quand on regarde la partition on se dit que c’était pour un orchestre à cordes. Dans le livret on parle aussi de plusieurs instruments à vent…. Je les ai donc ajoutés dans ma version et cela fonctionne très bien dans l’acoustique du Palais Garnier. (René Jacobs).