"Le Tribut de Zamora" au Prinzregententheater de Munich

Charles Gounod (1818-1893) musique

Adolphe d'Ennery (1811-1899) et Jules Brésil (1818-1899) livret et paroles

Créé à l'Opéra Garnier le 1er avril 1881

DISTRIBUTION

Xaïma, fiancée de Manoël :Judith van Wanroij soprano

Hermosa, captive espagnole à Cordoue : Jennifer Holloway mezzo-soprano

Manoël Diaz, soldat espagnol :Edgaras Montvidas ténor

Ben-Saïd, ambassadeur du Calife de Cordoue : TassisChristoyannis baryton

Hadjar, son frère, officier arabe : Boris Pinkhasovich baryton

Iglésia, enfant trouvée / Une Esclave : Juliette Mars mezzo-soprano

L’Alcade Maïor d'Oviedo / Le Cadi de Cordoue : ArtavazdSargsyan ténor

Le Roi d'Oviedo / Un Soldat arabe : Jérôme Boutillier baryton

Chœur de la radio bavaroise

Orchestre de la radio de Munich

Hervé Niquet direction

RÉSUMÉ

Nous sommes en terre espagnole sous la gouvernance du califat deCordoue au IXe siècle.

ManoëletXaïmapréparent leur noces à Oviedo, mais une délégation arabe entre dans la ville menée parBen-Saïd, représentant du Calife Abderrahhman, venant réclamer le tribut annuel de cent vierges, suite à la défaite des chrétiens à labataillede Zamora il y a 15 ans.

Le roi réclame d’ailleurs 20 vierges immédiatement qui seront nommées par tirage au sort … désignantIgléisaet Xaima !

Le jour de l’anniversaire de célébration de la bataille de Zamora sur les rives de l’Oued el-Kédir,la folleHermosaest tournée en ridicule par la foule.Hadjarle frère de Ben-Saïd prend sa défense.

Tandis que Manoël déguisé en soldat africain s’immisce dans le cortège, il est reconnu par Hadjar, comme celui qui jadis lui a sauvé la vie au cours de la bataille.

Hadjarva aider Manoël en essayant de racheter Xaïma durant la vente aux enchères des vierges, mais c’est Ben-Saïd qui emporte la mise.

Au palais de Ben-Saïd,Hadjarplaide pour la libération de Xaïma, mais son frère refuse. Hermosa recouvre la raison et découvre que Xaïma est sa fille.

Dans lesjardins du palais,Hermosa tente de convaincre Ben-Saïd de laisser partir sa fille et devant son entêtement, elle le poignarde.

Grace à Hadjarqui intervient de nouveau, Xaïma, Hermosa et Manoël arrêtés par les gardes,sont finalement libérés.



PROGRAMMATION MUSICALE COMPLÉMENTAIRE

Charles Gounod

Souvenance CG 590 - pour piano

Roberto Prosseda, piano

[Decca 4816956]

Maurice Delage

Quatre poèmes hindous - pour soprano et orchestre :

- Une belle

- Un sapin isole

- Naissance de bouddha

- Si vous pensez

Dame Felicity Lott, soprano

Ensemble de Chambre de Paris

Armin Jordan, direction

[Aria 592300]

Claude Debussy

Images Livre II L 111 : Et la lune descend sur le temple qui fut - pièces pour piano

Marc-André Hamelin, piano

[Hypérion CDA67920]

Albert Roussel, musique

Louis Laloy, livret

Padmâvatî opus 18

Marilyn Horne, contralto (Padmâvatî)

Nicolai Gedda, ténor (Ratan-Sen)

Jose van Dam, baryton (Alaouddin)

Jane Berbie, ténor (Le brahmane)

Marc Vento, baryton (Gora)

Laurence Dale, ténor (Badal)

Orfeon Donostiarra

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

[EMI 7478918]

PHOTOS

, © Riccardo Pittaluga

, © Riccardo Pittal

, © Riccardo Pittaluga

