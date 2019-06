"Lucia di Lammermoor" de Donizetti à l'Opéra d'Etat de Vienne / Hommage à Franco Zeffirelli

Opera en deux parties et trois actes, d'après le roman The Bride of Lammermoor de Walter Scott (1771-1832)

GaetanoDonizetti (1797-1848) musique

Salvatore Cammarano (1801-1852) livret

Distribution

Lord Enrico Ashton : George Petean baryton

Lucia : Olga Peretyatko soprano

Sir Edgardo di Ravenswood : Juan Diego Florez ténor

Lord Arturo Bucklaw : Lukhanyo Moyake ténor

Raimondo Bidebent : Jongmin Park basse

Alisa, servante de Lucia : Virginie Verrez mezzo-soprano,

Normanno : Leonardo Navarro ténor

Chœur et Orchestre de l'Opéra d'État de Vienne

Evelino Pido direction

Programmation musicale

A venir...

