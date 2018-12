La Traviata de Verdi

Giuseppe Verdi (1813-1901) musique

Francesco Maria Piave (1810-1876) livret, d'après le roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias (1848)

DISTRIBUTION

Violetta : Vannina Santoni soprano

Alfredo : Saimir Pirgu ténor

Giorgio Germont : Laurent Naouri baryton-basse

Flora : Catherine Trottmann mezzo-soprano

Annina : Clare Presland mezzo-soprano

Le Baron Douphol : Marc Barrard baryton

Le Marquis d’Obigny : Francis Dudziak baryton

Le Docteur Grenvil : Marc Scoffoni baryton

Gastone : Matthieu Justine ténor

Le commissionnaire : Anas Séguin baryton

Giuseppe : Pierre-Antoine Chaumien ténor

Comédiens : Claire Egan, Stephen Kennedy, Aurélia Thierrée

Chœur de Radio France dirigé par Alessandro Di Stefano

Le Cercle de l’Harmonie dirigé par Jérémie Rhorer

Giuseppe Verdi

Fantasy after la Traviata - pour piano

Fumio Yasuda, piano

Winter and winter 910072-2

Entretien avec Vanina Santoni et Jérémie Rhorer

PROGRAMMATION MUSICALE

Ludwig van Beethoven

Romance n°2 en Fa Maj op 50 - pour violon et orchestre

Julien Chauvin, violon

Le Cercle de l'Harmonie

Jeremie Rhorer direction

Naïve records AM 204

Samuel Barber musique

Gian Carlo Menotti livret

Vanessa (Acte I)

Eleanor Steber, soprano (Vanessa)

Rosalind Elias, mezzo-soprano (Erika)

Regina Resnik, mezzo-soprano (La vieille baronne)

Nicolai Gedda, ténor (Anatol)

Giorgio Tozzi, basse (Le vieux docteur)

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Dimitri Mitropoulos, direction

RCA GD 87899

Virginie Verrez dans "Must the winter come so soon" extrait de Vanessa de Samuel Barber (Glyndebourne Opera House, août 2018)

Richard Strauss

Ariane à Naxos

Deborah Voigt, soprano (Ariane) avec Anne Sofie von Otter, Natalie Dessay, Ben Heppner...

Staatskapelle de Dresde

Giuseppe Sinopoli, direction

DGG 4713232

Le questionnaire de Proust à Vannina Santoni sur le site du Théâtre des Champs-Elysées

Séquence Archives

Giuseppe Verdi

Otello

> Acte I, scène 3

- Giànellanotte densa

- Quandonarravi l'esule tua vita (Otello et Desdemona)

> Acte II, scène 3 : Dove guardisplendono (Le Chœur, Iago, Desdemona et Otello)

> Acte II, scène 4

- D'un uomchegeme (Desdemona et Otello)

- Se inconsciacontro te sposo (Desdemona, Otello, Iago et Emilia)

> Acte III, scène 2 : Dio ti giocondi (Desdemona et Otello)

Jon Vickers, ténor (Otello)

Mirella Freni, soprano (Desdemona)

Peter Glossop, baryton (Iago

Stefania Malagu, mezzo-soprano (Emilia)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

