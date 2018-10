"Sémiramis" de Destouches (1718)

Musique : André Cardinal Destouches (1672-1749)

Livret : Pierre-Charles Roy (1683-1764)

DISTRIBUTION

Judith van Wanroij soprano (Sémiramis)

Emmanuelle de Negri soprano (Amestris)

Mathias Vidal ténor (Arsane)

João Fernandes basse (Zoroastre)

, © Bertrand Pichène

Chœur du Concert Spirituel

Hervé Niquet préparation du chœur

Julia Beaumier (La Prêtresse/une Babylonienne), Aude Fenoy, Marie-Pierre Wattiez, Gwenaëlle Clemino : dessus

Clément Debieuvre (Génie/un Babylonien), Charles Barbier, Damien Ferrante : hautes-contre

Pascal Richardin, Benoît Porcherot, Nicolas Maire : tailles

Benoît Descamps (dans le rôle de L’oracle), Simon Bailly, Guillaume Olry : basses

, © Bertrand Pichène

Les Ombres

Sylvain Sartre : flûte

Marie Rouquié (1er violon), Olivier Briand, Benjamin Chénier, Bérengère Maillard, Amandine Solano, Jorlen Vega : violons

Géraldine Roux, Tiphaine Coquempot : altos

Benjamin Gaspon : flûte traversière

Johanne Maitre, Renata Duarte : hautbois

Mélanie Flahaut : basson

Vincent Flückiger, Etienne Galletier : théorbes

Nadja Lesaulnier : clavecin

Margaux Blanchard : viole de gambe

Ronan Kernoa : violoncelle

Marie-Amélie Clément : contrebasse

Marie-Ange Petit : percussions

Margaux Blanchard & Sylvain Sartre direction musicale

Représentation donnée le 5 octobre 2018 à Ambronay.

PROGRAMMATION MUSICALE

François Collin de Blamont

Les fêtes grecques et romaines : Ouverture

Les Ombres : Sylvain Sartre : flûte, Sarah van Cornewal : flûte traversière, Katharina Heutjer et Jérôme van Waerbek : violons, Mélanie Flahaut : basson, Margaux Blanchard : basse de viole, Vincent Flückiger : théorbe et Nadja Lesaulnier : clavecin

Ambronay AMY301

François Couperin

Quatre versets du psaume Mirabiliatestimonia tua composé et chanté par ordre du Roy (Paris, 1703) :

18. Tabescere me fecit

19. Ignitumeloquium

20. Adolescentulussumego

21. Justitia tua

Les Ombres : Chantal Santon-Jeffery et Anne Magouët : dessus, Olivier Briand et Théotime Langlois de Swarte : violons, Sylvain Sartre et Benjamin Gaspon : flûtes traversières, Marc Meisel : clavecin

Margaux Blanchard : basse de viole et direction

Mirare MIR358

André Cardinal Destouches

Callirhoé

Stéphanie d’Oustrac : mezzo-soprano

Cyril Auvity : haute-contre

João Fernandes : basse

Ingrid Perruche et Stéphanie Revidat : sopranos

Renaud Delaigue : basse

Le concert spirituel

Hervé Niquet, direction

Glossa GES 921612-F

Gioachino RossiniSémiramide

Joan Sutherland : soprano (Sérmiramide)

Marilyn Horne : mezzo-soprano (Arsace)

Chœur et orchestre de l'opéra de Chicago

Richard Bonynge, direction

Bellavoche

La semaine prochaine, vendredi 21 octobre

Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer à l'opéra Bastille