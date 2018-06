"Parsifal" à l'Opéra Bastille

Richard Wagner (1813-1883), musique et livret

Créé le 26 juillet 1882 lors du second Festival de Bayreuth. Basé sur l’épopée médiévale Parzival de Wolfram von Eschenbach et sur Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes.

DISTRIBUTION

Peter Mattei baryton-basse (Amfortas)

Günther Groissböck basse (Gurnemanz)

Andreas Schager ténor (Parsifal)

Anja Kampe mezzo-soprano (Kundry)

EvgenyNikitin basse (Klingsor)

Reinhard Hagen basse (Titurel)

Gianluca Zampieri ténor (1er chevalier du Graal)

Luke Stoker basse (2ème chevalier du Graal)

AlisaJordheim et Megan Marino sopranos, Michael Smallwood et Franz Gürtelschmied ténors (Quatre écuyers)

Anna Siminska, TamaraBanješević, Katharina Melnikova et Anna Palimina sopranos - Samantha Gossard, et Marie-LuiseDressen mezzo-sopranos (Six filles-fleurs de Klingsor)

Daniela Entcheva alto (une voix d'en-haut)

José Luis Basso chef des Chœurs

Chœurs d'adultes, Chœurs d'Enfants et Orchestre de l’Opéra national de Paris (Chevaliers du Graal, écuyers, jeunes hommes, enfants, filles enchantées de Klingsor)

Philippe Jordan direction

Richard Jones mise en scène

Lucy Burge chorégraphie

Ultz décors et costumes

Mimi Jordan Sherin lumières



