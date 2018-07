"Boris Godounov" à l’Opéra Bastille

Modeste Moussorgski (1939-1881) musique et livret

D’après le drame du même nom d’Alexandre Pouchkine et sur l’Histoire de l’État russe de Nicolaï Karamzine

Créé en 1869

DISTRIBUTION

Ildar Abdrazakov Boris Godounov, Tsar de Russie

EvdokiaMalevskaya Fiodor, son fils

RuzanMantashyan Xenia, sa fille

Alexandra Durseneva La nourrice

Maxim Paster Le prince Chouïski, Conseiller de Boris Godounov

Boris Pinkhasovich Andrei Chtchelkalov, Secrétaire de la Douma

Ain Anger Pimène, Un moine chroniqueur

DmitryGolovnin Grigori Otrepiev, Disciple de Pimène et usurpateur

EvgenyNikitin Vaarlam

ElenaManistina L'aubergiste

VasilyEfimov L'innocent

MikhailTimoshenko Mitioukha

MaximMikhailov Un officier de police

FranciscoSimonet Un boyard, voix dans la foule

PeterBronder Misail

Maîtrise des Hauts-de-Seine

Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris

José Luis Basso chef des chœurs

Chœurs et Orchestre de l’Opéra national de Paris

Vladimir Jurowski direction

Ivo van Hove mise en scène

Jan Versweyveld décors et lumières

An D’Huys costumes

Tal Yarden vidéo

Jan Vandenhouwe dramaturgie

RÉSUMÉ

La Russie au XVI et XVII° siècle.

Boris Godounov arrive au pouvoir, dans des circonstances obscures.

Il a fait assassiner Dimitri le fils d’Ivan le Terrible et héritier légitime du trône.

Boris est couronné avec tout l’aval du peuple qui le porte en triomphe.

Mais 5 ans plus tard, le pays se trouve en proie à la peste et la famine. On reproche à Boris d’en être la cause malgré son amour pour ce dernier.

Dans le monastère de Choudov, Pimène, un vieux moine travaille à sa chronique de l’histoire de Russie. Son compagnon est un jeune moine du nom de Grigori, qui comprend à la lecture de ces témoignages que la vie extérieure lui plairait plus.

Le jeune homme s’enfuie et après une longue route il rejoint la Russie ou il se fait passer pour Dimitri.

Il réussit à épouser Marina, fille du voïvode de Sandomir, plutôt intéressée par le pouvoir que l’amour.

Dimitri convainc le roi de Pologne d’envahir la Russie et Boris accablé par les remords et la culpabilité sombre dans la folie, meurt, tandis que Dimitri usurpe le pouvoir de ce dernier.



PROGRAMMATION MUSICALE COMPLÉMENTAIRE #1

Modeste Moussorgski

Une larme pour piano en sol mineur

Brigitte Engerer, piano

[Mirare MIR 046]

INVITÉ : VLADIMIR JUROWSKI

, © Matthias Creutziger / IMG Artists

PROGRAMMATION MUSICALE COMPLÉMENTAIRE #2

Modeste Moussorgski

Tableaux d'une exposition

Leif Ove Andsnes, piano

[EMI 6 98360 2]

Alexander von Zemlinsky

Une tragédie florentine opus 16

Heike Wessels, Bianca (mezzo-soprano)

Sergei Skorokhodov, Guido Bardi (ténor)

Albert Dohmen, Simone le marchand (Baryton)

Orchestre Philharmonique de Londres

Vladimir Jurowski direction

[London Philharmonic Orchestra LPO-0078]

PHOTOS

, © Agathe Poupeney / Opéra national de Paris

, © Agathe Poupeney / Opéra national de Paris

, © Agathe Poupeney / Opéra national de Paris

, © Agathe Poupeney / Opera national de Paris

La semaine prochaine, changement de programme à l'occasion des mois de juillet et août.

Bonnes vacances à tous, à l'écoute de France Musique !