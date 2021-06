Le destin tragique des célèbres amants de Vérone, Roméo et Juliette, a inspiré de nombreux compositeurs. En 1930, Prokofiev compose la partition pour ballet. Et en 1984, le Roméo et Juliette de Noureev fait son entrée à l’Opéra de Paris.

Scène de plateau de Roméo et Juliette de Rudolf Noureev, © Julien Benhamou / OnP