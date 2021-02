Le Trouvère de Verdi

Avec Rigoletto, créé deux ans auparavant, et la Traviata, composé en parallèle, Le Trouvère forme ce qu’on appelle “la Trilogie populaire” de Giuseppe Verdi. Teinté de romantisme médiéval, l’opéra, créé en 1853, met en scène une histoire complexe dominée par un désir de vengeance...

Le Trouvère (1857)

Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901)

- All'erta all'erta (Acte I, scène 1 - Ferrando et chœur)

- Ti scosta ! Non respingermi ! (Acte IV, scène 8 - Manrico et Leonora)

- Stride la vampa (Acte II, scène 3 - Air d'Azucena)

- Di quella pira (Acte III, scène 6 - Manrico et chœur)

- Tacea la notte placida (Acte I, scène 2 - Air de Leonora)

- Soli or siamo (Acte II, scène 3 - Manrico et Azucena)

- D'amor sull'ali rosee (Acte IV, scène 7 - Air de Leonora)

Jose Van Dam, basse (Ferrando)

Placido Domingo, ténor (Manrico)

Raina Kabaivanskai, soprano (Leonora)

Fiorenza Cossotto, mezzo-soprano (Azucena)

Chœur et Orchestre de l'Opéra d'État de Vienne

Herbert von Karajan, direction

Toutes les musiques de ce podcast sont extraites du CD "Le Trouvère" édité par RCA référence : 74321 61951 2.

Ecrit par Charlotte Landru-Chandès

Réalisé par David Jacubowiez

Un podcast en partenariat avec l'Opéra de Paris