Faust un opéra de Charles Gounod

Inspiré des drames de Goethe et de Michel Carré, le Faust de Gounod, créé en 1859, conte l'histoire d'amour malheureuse du savant Faust et de la belle Marguerite. Considéré comme l'un des opéras français les plus célèbres, il a séduit quelques grands auteurs populaires comme Hergé et Gaston Leroux.

Scène de plateau du Faust de Gounod à l'Opéra de Paris, © Monika Rittershaus / OnP