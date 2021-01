Le 3 mars 1875, jour de la première de Carmen à la salle Favart, George Bizet ne fait pas l’unanimité. L'histoire de la gitane Carmen et de son amant Don José, inspirée d’un texte de Mérimée, heurte la sensibilité de l'époque. Pourtant, l’opéra est depuis, devenu l’un des plus populaires au monde.

Carmen (1875)

Georges Bizet (1838-1875) // Livret de Henri Meilhac (1830-1897) et Ludovic Halévy (1834-1908)

Carmen de Georges Bizet est créée le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique à Paris.

Composé de quatre actes, sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, l'opéra s'inspire de la nouvelle Carmen de Prosper Mérimée.

Quand le sujet est arrêté en 1872, les directeurs de l'Opéra-Comique sont des plus sceptiques. Ils jugent le sujet immoral, violent, et redoutent le jugement des spectateurs, habitués aux mélodies faciles, aux histoires bon enfant...

- Ouverture

- Avec la garde montante (Acte I - Chœur des gamins)

- Les tringles des sistres tintaient (Acte II - Trio Carmen, Mercédès et Frasquita)

- Halte ! Quelqu'un est là... (Acte III - Le Remendado, le Dancaïre, Don José et Micaëla)

- Près des remparts de Séville (Acte I - Air de Carmen et duo Carmen Don José)

- Votre toast, je peux vous le rendre (Acte II - Air d'Escamillo et chœur)

- C'est toi, C'est moi... L'on m'avait avertie (Acte IV - Duo Carmen / Don José et chœur)

- Quand je vous aimerai ? / L'amour est un oiseau rebelle (Acte I - Air de Carmen et chœur)

- Je vais danser en votre honneur (Acte II - Duo Carmen / Don José)

- La mort / Parlez encore, parlez mes belles (Acte III - Trio Carmen / Frasquita et Mercédès)

Teresa Berganza, soprano (Carmen)

Placido Domingo, ténor (Don José)

Sherrill Milnes, basse (Escamillo)

Ileana Cotrubas, soprano (Micaëla)

Yvonne Kenny, soprano (Frasquita)

Alicia Nafe, mezzo-soprano (Mercédès)

Gordon Sandison, baryton (Dancaire)

Geoffrey Pogson, ténor (Remendado)

Chœur du collège George Watson

Ambrosian Singers Orchestre

Symphonique de Londres dirigé par Claudio Abbado

Toutes les musiques de ce podcast sont extraites du CD "Carmen" (intégrale) édité par Deutsche Grammophon référence : 0028941963628.

Ecrit par Charlotte Landru-Chandès

Réalisé par David Jacubowiez

Un podcast en partenariat avec l'Opéra de Paris

