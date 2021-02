Aïda de Giuseppe Verdi

A mi-chemin entre péplum et drame intimiste, Aïda est l’une des œuvres les plus populaires de Giuseppe Verdi. Composé de quatre actes, cet opéra aux accents égyptiens met en scène les amours impossibles du capitaine Radamès et de l’esclave Aïda.

Scène de plateau d'Aïda de Verdi à l'Opéra de Paris, © Vincent Pontet / OnP