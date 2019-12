Turquie : le violon des yayla

Accompagné par son ami Hayri Dev, Mehmet Şakır interprète « airs longs», chansons et danses énergiques et raffinés, qui animaient leur ancienne vie pastorale et nomade.

En turc, Yayla veut dire plateau, alpages, mais Yayla est aussi un retour à la source. C’est l’endroit où le temps et la nature font la loi, où le vent et le vert sont frais et libres.