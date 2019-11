La Sardaigne à l'honneur dans la discothèque d'Ocora

En Sardaigne, pays de grande tradition orale, la poésie, le chant et la musique occupent une place primordiale très liée à la vie quotidienne.

Le chant et la musique accompagnent toutes les fêtes, familiales, religieuses ou politiques. C'est une exigence de la sensibilité populaire en Sardaigne comme dans toute l'Italie. Fêter un événement est inconcevable sans des chants, des poèmes et de la musique.

La launeddas est un instrument à vent que l'on trouve en Sardaigne. C'est une clarinette polyphonique à triples tuyaux et à anche simple.

Programmation musicale

Traditionnel sarde

Ballu torau

Coro di Fonni (Christophoro Bottaru, Michele Puddu, Michele Mureddu, Francesco Muras)

Enregistrement de Jos Gansemans et Thomas Gallia, 1974

OCORA

Traditionnel sarde

Cantu di carrulanti

Giovanni Maria Tamponi, chant

Enregistrement de Jos Gansemans et Thomas Gallia, 1974

OCORA