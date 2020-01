La rumba cubaine !

La Familia Valera Miranda, la famille la plus importante de la musique traditionnelle cubaine, dans un répertoire de son et de bolero sensuels, qui inclut deux compositions du légendaire CompaySegundo.

Deux formes musicales principales nées à la fin du XIXe siècle ont joué un rôle fondamental dans l’établissement d’une identité culturelle cubaine : il s’agit du son et du bolero. Parmi les nombreuses musiques issues des interactions entre le monde hispanique et les cultures africaines, le son cubain est certainement l’une des plus riches et des plus abouties. Les éléments structurants du son cubain doivent autant aux origines européennes (les instruments comme le tres, la guitare, la contrebasse, les mélodies et les patrons harmoniques) qu’aux apports d’origine africaine (les instruments comme les bongos, les claves, la forme responsoriale du chant et, bien sûr, la polyrythmie reposant sur la clave). Par son dynamisme rythmique, sa souplesse formelle et sa liberté, le son a été capable au fil des décennies d’absorber des éléments venus d’autres genres musicaux mais surtout de les phagocyter et ainsi donner naissance à de nouvelles variantes : le bolero-son principalement mais, aussi, le guaguancó-son et la guajira-son.

Le bolero cubain, quant à lui, est un genre chanté et dansé complètement différent de son homologue espagnol. Héritier de la chanson hispanique, il a été fortement teinté par les airs d’opéras, les romances françaises et les chansons napolitaines. À la fin des années 20, il se mélangea avec le son, principalement dans les trios et les septettes, pour aboutir au bolero-son.