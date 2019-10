L'île Maurice à l'honneur dans notre discothèque d'Ocora !

Située à l’est de l’île Maurice à laquelle elle est rattachée, l’île Rodrigus impose son rythme lent, c’est l’île de la tranquillité si bien décrite par Jean Marie Le Clezio. C’est la plus petite des trois îles des Mascareignes (Réunion, Maurice ,Rodrigues).

Lors de l’émancipation des esclaves, elle n’a pas connu le raz de marée indien. La population y est encore aujourd’hui homogène, composée principalement des noirs venus d’Afrique. Oubliée par le développement économique, cette île est très différente des deux autres îles par sa composition ethnique mais également par son mode de production basé sur une agriculture vivrière, un peu d’élevage et de pêche.

La vie sociale est très conviviale et communautaire.

réécoutez les Iles Créoles des Mascareignes en 2016 émission Ocora Couleurs du monde OCEAN INDIEN (1/6) Les Iles Créoles des Mascareignes : REUNION, MAURICE, RODRIGUES

Dans la musique de Rordrigues, on retrouve les influences des premiers colons blancs et la musique occidentale, plus particulièrement celle du XVIIIème siècle français : polkas, valses, quadrilles, mazurkas, scottish, et romances.

Lorenza Gaspard chante l’une de ces romances, interprétées toujours en français et a cappella, de sa voix mélancolique et douce en rupture avec son physique puissant et des conditions de vie assez rudes.

Romances traditionnelle mauricienne

Voilà mes bagues

Lorenza Gaspard

OCORA